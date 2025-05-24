Як водії знищують акумулятор електрокара, навіть не підозрюючи про це

Електромобілі. Фото: autoua.net

Експерти зазначають, що надійність електромобілів щороку зростає, але їхнім слабким місцем досі залишається тяговий акумулятор. Він найсильніше турбує водіїв, адже в Україні більшість електрокарів вживані та мають вже зношені батареї.

Про це написав Autogid.

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Головна вада акумулятора

Сучасні літій-іонні батареї, попри свої переваги перед попередніми поколіннями, також з часом втрачають місткість. Навіть за дбайливого використання, хімічні процеси всередині батареї поступово знижують її ефективність.

За перші 24 місяці втрачається близько 5–10% місткості,

Протягом наступних трьох років — ще 15–20%.

Потім зношення уповільнюється — до 5% на рік.

У деяких моделях залишок місткості можна побачити прямо на панелі приладів або через спеціальні програми за допомогою OBD-адаптера.

Як водій пришвидшує деградацію

Не лише час, але й погані звички водія сприяють швидкому зносу акумулятора електромобіля:

повна розрядка батареї до нуля; часті рвані розгони; регулярне використання швидкісної зарядки (DC fast charging); тривале стояння під прямим сонцем або при температурі вище +50 °C; довготривале паркування при морозах нижче -25 °C; заряджання гарячого акумулятора одразу після поїздки; зберігання авто з батареєю, зарядженою на 100% (краще тримати в межах 50–80%);

Якщо уникати цих факторів, то можна суттєво сповільнити зношення тягової батареї, навіть у вживаного електрокара.

Що робити зі старою батареєю

Повна заміна. Новий акумулятор від виробника обійдеться щонайменше в 8000 доларів.

Новий акумулятор від виробника обійдеться щонайменше в 8000 доларів. Придбання вживаної батареї. Завжди існує ризик, що ресурс такого акумулятора вже сильно обмежений. Ціни стартують від 1000 доларів.

Завжди існує ризик, що ресурс такого акумулятора вже сильно обмежений. Ціни стартують від 1000 доларів. Заміна окремого модуля батареї. Дешевше, але технічно складніше, тому потребує фахового втручання.

Дешевше, але технічно складніше, тому потребує фахового втручання. Ремонт акумулятора. В СТО проводять діагностику, виявляють слабкі осередки та замінюють їх. Це дозволяє суттєво продовжити строк служби батареї без вкладень у повну заміну.

Раніше ми писали, що таке прихована зарядка електромобілів. Також експерти пояснили, чому не варто міняти бензинове авто на електрокар.