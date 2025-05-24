Как водители уничтожают аккумулятор электрокара, даже не подозревая об этом

Электромобили. Фото: autoua.net

Эксперты отмечают, что надежность электромобилей ежегодно растет, но их слабым местом до сих пор остается тяговый аккумулятор. Он сильнее всего беспокоит водителей, ведь в Украине большинство электрокаров бывшие в употреблении и имеют уже изношенные батареи.

Об этом написал Autogid.

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Главный недостаток аккумулятора

Современные литий-ионные батареи, несмотря на свои преимущества перед предыдущими поколениями, также со временем теряют емкость. Даже при бережном использовании, химические процессы внутри батареи постепенно снижают ее эффективность.

За первые 24 месяца теряется около 5-10% емкости,

В течение следующих трех лет — еще 15-20%.

Затем износ замедляется — до 5% в год.

В некоторых моделях остаток емкости можно увидеть прямо на панели приборов или через специальные программы с помощью OBD-адаптера.

Как водитель ускоряет деградацию

Не только время, но и плохие привычки водителя способствуют быстрому износу аккумулятора электромобиля:

полная разрядка батареи до нуля; частые рваные разгоны; регулярное использование скоростной зарядки (DC fast charging); длительное стояние под прямым солнцем или при температуре выше +50 °C; длительная парковка при морозах ниже -25 °C; зарядка горячего аккумулятора сразу после поездки; хранение авто с батареей, заряженной на 100% (лучше держать в пределах 50-80%);

Если избегать этих факторов, то можно существенно замедлить износ тяговой батареи, даже у подержанного электрокара.

Что делать со старой батареей

Полная замена. Новый аккумулятор от производителя обойдется минимум в 8000 долларов.

Новый аккумулятор от производителя обойдется минимум в 8000 долларов. Приобретение подержанной батареи. Всегда существует риск, что ресурс такого аккумулятора уже сильно ограничен. Цены стартуют от 1000 долларов.

Всегда существует риск, что ресурс такого аккумулятора уже сильно ограничен. Цены стартуют от 1000 долларов. Замена отдельного модуля батареи. Дешевле, но технически сложнее, поэтому требует профессионального вмешательства.

Дешевле, но технически сложнее, поэтому требует профессионального вмешательства. Ремонт аккумулятора. В СТО проводят диагностику, выявляют слабые ячейки и заменяют их. Это позволяет существенно продлить срок службы батареи без вложений в полную замену.

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