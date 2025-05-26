Tesla проиграла: назван самый популярный электрокар в Европе

2025 Skoda Elroq Фото: caranddriver.com

Tesla стремительно теряет позиции в Европе, поэтому результаты продаж электромобилей на старом континенте за апрель нельзя назвать такими уж неожиданными. Самым большим открытием стал новый лидер сегмента — Skoda Elroq, который подчеркнул доминирование электрических машин Volkswagen Group.

Об этом сообщил InsideEVs.

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По данным Jato Dynamics, продажи электромобилей в Европе выросли на 28% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это огромный скачок на фоне общего рынка автомобилей, который увеличился всего на 0,1%.

Самым продаваемым электромобилем в Европе был Skoda Elroq, за ним следуют Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.7 и Volkswagen ID.4. В то же время Tesla Model Y опустилась на девятое место, а Tesla Model 3 — на 24.

ТОП-10 самых продаваемых электрокаров в Европе, апрель 2025 года

Skoda Elroq — продано 7998 единиц (новая) Volkswagen ID.3 — 6932 (+34%) Volkswagen ID.7 — 6776 (+640%) Volkswagen ID.4 -- 6297 (+3%) Kia EV3 — 5680 (новая) Renault 5 — 5662 (новая) BMW iX1 — 5518 (+24%) Skoda Enyaq — 5037 (+37%) Tesla Model Y — 4495 (-53%) Citroen C3 — 3962 (новая)

Переломный момент

Китайский гигант BYD впервые зарегистрировал в Европе больше электромобилей, чем Tesla. Компания Илона Маска руководила рынком электромобилей региона в течение большей части десятилетия, тогда как BYD начал продавать там авто только в конце 2022 года.

По данным Jato Dynamics, в прошлом месяце в Европе было зарегистрировано 7231 электромобиль BYD, что на 169% больше, чем в прошлом году, благодаря этому китайский бренд поднялся на 10 место в списке самых продаваемых брендов электрокаров.

В то же время Tesla имела 7165 регистраций, что на 49% меньше, и американский автопроизводитель опустился на 11 место в списке. Ранее гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что сегодня компания наблюдает значительное восстановление спроса. Цифры свидетельствуют об обратном.

Лидер рейтинга — Volkswagen продал электромобилей на 61% больше, чем в прошлом году. За исключением Mercedes-Benz и Volvo, все бренды из ТОП-10 продемонстрировали рост реализации электрокаров.

ТОП-10 самых продаваемых брендов электрокаров в Европе, апрель 2025 года

Volkswagen — 23 514 (+61%) BMW — 14 867 (+5%) Skoda — 13 598 (+214%) Audi — 11 958 (+48%) Renault — 10 328 (+58%) Kia — 9101 (+55%) Mercedes-Benz — 8739 (-1%) Volvo — 7768 (-43%) Hyundai — 7346 (+20%) BYD — 7231 (+169%)

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