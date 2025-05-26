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Уже не Tesla — назван самый популярный электрокар в Европе

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Дата публикации 26 мая 2025 11:13
Tesla проиграла: назван самый популярный электрокар в Европе
2025 Skoda Elroq Фото: caranddriver.com

Tesla стремительно теряет позиции в Европе, поэтому результаты продаж электромобилей на старом континенте за апрель нельзя назвать такими уж неожиданными. Самым большим открытием стал новый лидер сегмента — Skoda Elroq, который подчеркнул доминирование электрических машин Volkswagen Group.

Об этом сообщил InsideEVs.

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По данным Jato Dynamics, продажи электромобилей в Европе выросли на 28% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это огромный скачок на фоне общего рынка автомобилей, который увеличился всего на 0,1%.

Самым продаваемым электромобилем в Европе был Skoda Elroq, за ним следуют Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.7 и Volkswagen ID.4. В то же время Tesla Model Y опустилась на девятое место, а Tesla Model 3 — на 24.

ТОП-10 самых продаваемых электрокаров в Европе, апрель 2025 года

  1. Skoda Elroq — продано 7998 единиц (новая)
  2. Volkswagen ID.3 — 6932 (+34%)
  3. Volkswagen ID.7 — 6776 (+640%)
  4. Volkswagen ID.4 -- 6297 (+3%)
  5. Kia EV3 — 5680 (новая)
  6. Renault 5 — 5662 (новая)
  7. BMW iX1 — 5518 (+24%)
  8. Skoda Enyaq — 5037 (+37%)
  9. Tesla Model Y — 4495 (-53%)
  10. Citroen C3 — 3962 (новая)

Переломный момент

Китайский гигант BYD впервые зарегистрировал в Европе больше электромобилей, чем Tesla. Компания Илона Маска руководила рынком электромобилей региона в течение большей части десятилетия, тогда как BYD начал продавать там авто только в конце 2022 года.

По данным Jato Dynamics, в прошлом месяце в Европе было зарегистрировано 7231 электромобиль BYD, что на 169% больше, чем в прошлом году, благодаря этому китайский бренд поднялся на 10 место в списке самых продаваемых брендов электрокаров.

В то же время Tesla имела 7165 регистраций, что на 49% меньше, и американский автопроизводитель опустился на 11 место в списке. Ранее гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что сегодня компания наблюдает значительное восстановление спроса. Цифры свидетельствуют об обратном.

Лидер рейтинга — Volkswagen продал электромобилей на 61% больше, чем в прошлом году. За исключением Mercedes-Benz и Volvo, все бренды из ТОП-10 продемонстрировали рост реализации электрокаров.

ТОП-10 самых продаваемых брендов электрокаров в Европе, апрель 2025 года

  1. Volkswagen — 23 514 (+61%)
  2. BMW — 14 867 (+5%)
  3. Skoda — 13 598 (+214%)
  4. Audi — 11 958 (+48%)
  5. Renault — 10 328 (+58%)
  6. Kia — 9101 (+55%)
  7. Mercedes-Benz — 8739 (-1%)
  8. Volvo — 7768 (-43%)
  9. Hyundai — 7346 (+20%)
  10. BYD — 7231 (+169%)

Ранее мы писали, какой электрокар экономит 20 000 долларов только на заправке. Также эксперты объяснили, как водители убивают аккумулятор электрокара.

Илон Маск Tesla авто электрокары Европа автомобиль Volkswagen продажа авто електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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