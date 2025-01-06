Автомобильная марка стала самым дорогим брендом класса люкс мира в 2024 году

Автомобили Porsche. Фото: topgear.com

Ведущая консалтинговая компания Brand Finance проверяет 5000 крупнейших брендов и ранжирует их по стоимости. В 2024 году самый дорогой в мире бренд класса люкс принадлежит автомобильной компании из Европы.

Об этом сообщил Telegrafi.

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Люди продолжают потреблять предметы роскоши, которые, кроме моды, включают косметику, духи, часы, ювелирные изделия, сумки и автомобили.

ТОП-10 самых дорогих брендов класса люкс 2024 года

Инфографика: telegrafi.com

В 2024 году первое место занял бренд Porsche с оценкой 43,1 млрд долларов, который уверенно опередил Louis Vuitton (32,2 млрд долларов) и Chanel (26,1 млрд долларов). На девятом’пятом месте оказался еще один автомобильный бренд Ferrari — 10,6 млрд долларов.

Также в первую десятку попали Hermes, Gucci, Dior, Rolex, Cartier и Tiffany & Co.

Напомним, в ТОП-10 самых ценных брендов мира 2023 года по версии Best Global Brands оказались сразу три автомобильных гиганта. Также мы писали о лучших спортивных автомобилях, значительно более дешевых, чем Porsche 911.