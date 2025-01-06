Автомобільна марка стала найдорожчим брендом світу класу люкс в 2024 році

Автомобілі Porsche. Фото: topgear.com

Провідна консалтингова компанія Brand Finance перевіряє 5000 найбільших брендів та ранкує їх за вартістю. У 2024 році найдорожчий у світі бренд класу люкс належить автомобільній компанії з Європи.

Про це повідомив Telegrafi.

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Продаж предметів розкоші, попри інфляцію, яка охопила світ, досить стабільна та навіть зростає на глобальному рівні. Пропонуємо оцінку вартості 10 найдорожчих брендів класу люкс у 2024 році.

Люди продовжують споживати предмети розкоші, які, окрім моди, включають косметику, парфуми, годинники, ювелірні вироби, сумки та автомобілі.

ТОП-10 найдорожчих брендів класу люкс 2024 року

Інфографіка: telegrafi.com

У 2024 році перше місце посів бренд Porsche з оцінкою 43,1 млрд доларів, який впевнено випередив Louis Vuitton (32,2 млрд доларів) та Chanel (26,1 млрд доларів). На дев’ятому місці опинився ще один автомобільний бренд Ferrari — 10,6 млрд доларів.

Також до першої десятки потрапили Hermes, Gucci, Dior, Rolex, Cartier та Tiffany & Co.

Нагадаємо, у ТОП-10 найцінніших брендів світу 2023 року за версією Best Global Brands опинилися одразу три автомобільні гіганти. Також ми писали про кращі спортивні автомобілі, значно дешевші за Porsche 911.