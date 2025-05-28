Toyota треба продати 50 машин, щоб заробити як Ferrari з одного авто

Автомобілі Ferrari. Фото: classicandsportscar.com

За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), у 2024 році у світі було куплено 74 600 000 нових легкових машин понад 100 різних автомобільних брендів, найбільшу реалізацію з яких показала Toyota — 9 090 000 одиниць. Але найвищі прибутки серед усіх отримала Ferrari, яка спромоглася продати лише 13 752 авто.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Прибуткові бренди

Ferrari очолила світовий рейтинг прибутковості 2024 року, отримавши 1 880 000 000 євро та випередивши Porsche, яка втратила чимало коштів через млявий попит на її електричні моделі. А кожна угода, укладена Ferrari з покупцем її автомобілів торік, приносила італійцям в середньому 136 700 євро прибутку.

Скільки нових авто треба продати іншим брендам, щоб отримати таку ж суму, яку заробляє Ferrari з продажу одного автомобіля?

Ferrari: 1 авто (прибуток з одного авто 136 700 євро); Porsche: 7,5 авто (18 140 євро); Mercedes-Benz: 24 авто (5 690 євро); BMW: 29 авто (4 690 євро); Tesla: 36 авто (3 800 євро); Subaru: 45 авто (3 030 євро); Toyota: 50 авто (2 710 євро); Volvo: 54 авто (2 550 євро); Hyundai / Kia: 56 авто (2 430 євро); Honda: 59 авто (2 320 євро); Volkswagen: 65 авто (2 110 євро); Land Rover: 76 авто (1 790 євро); BYD: 88 авто (1 560 євро); Renault: 120 авто (1 140 євро); Suzuki: 121 авто (1 130 євро).

Збиткові проєкти

За даними JATO, бренд Leapmotor, співвласником якого є група Stellantis, досі втрачає на кожному проданому електромобілі 1 420 євро. Однак це ще непогано на тлі операційних втрат:

Lucid: мінус 283 470 євро на кожному новому авто; Rivian: мінус 87 360 євро; Nio: мінус 14 310 євро; Xpeng: мінус 4 610 євро.

Вихід на повну виробничу потужність та окупність потребує певного часу, адже для початку випуску нових електромобілів з нуля згаданим, брендам довелося залучити неабиякі кошти авансом для розробки моделей, будівництва або купівлі та переобладнання виробничих потужностей, виплат постачальникам компонентів тощо.

У 2024 році Lucid продав понад 10 000 нових авто. Це більше, ніж компанія виготовила протягом минулого року. Водночас Rivian спромігся реалізувати 50 000 нових електричних позашляховиків.

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