Електромобілі 2025 — які моделі купують в Україні найчастіше

Які електрокари купують найчастіше в Україні
В Україні різко зростає попит на електромобілі. Він покращився порівняно не тільки з минулим роком, але й з попереднім періодом, квітнем цього року.
В травні на український облік поставили 1257 нових електрокарів, повідомляє "Укравтопром".
Цей показник на 93% більше, ніж роком раніше. Якщо порівнювати з квітнем поточного року, то приріст продажів склав 35%.
Які автомобілі стали найбільш популярними
- VOLKSWAGEN ID.UNYX – 254 реєстрації;
- BYD Song Plus EV – 210 реєстрацій;
- HONDA eNS1 – 188 реєстрацій;
- BYD Sea Lion 07 – 61 реєстрація;
- ZEEKR 7X – 55 реєстрацій;
- ZEEKR 001 – 52 реєстрації;
- AUDI Q4 e-tron – 52 реєстрації;
- HONDA M-NV – 44 реєстрації;
- VOLKSWAGEN iD.4 – 34 реєстрації;
- BYD Yuan Plus – 28 реєстрацій.
З початку цього року український автопарк поповнили понад 4200 нових електромобілів. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Скільки електрокарів доступно в офіційних дилерів в Україні
Про це писали трохи раніше, але про це варто нагадати. Сьогодні в офіційних салонах в Україні існує вибір з 61 моделі електромобілів двох десятків брендів. І ми знаємо актуальні ціни на електричні авто..
Нагадаємо, Toyota успішно провела випробування на витривалість для автомобіля, який використовує двигун на рідкому водні.
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