Електромобілі 2025 — які моделі купують в Україні найчастіше

BYD Yuan Plus. Фото: instagram.com/uniland_motors

В Україні різко зростає попит на електромобілі. Він покращився порівняно не тільки з минулим роком, але й з попереднім періодом, квітнем цього року.

В травні на український облік поставили 1257 нових електрокарів, повідомляє "Укравтопром".

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Цей показник на 93% більше, ніж роком раніше. Якщо порівнювати з квітнем поточного року, то приріст продажів склав 35%.

Volkswagen. Фото: instagram.com/caricarz/

Які автомобілі стали найбільш популярними

VOLKSWAGEN ID.UNYX – 254 реєстрації;

BYD Song Plus EV – 210 реєстрацій;

HONDA eNS1 – 188 реєстрацій;

BYD Sea Lion 07 – 61 реєстрація;

ZEEKR 7X – 55 реєстрацій;

ZEEKR 001 – 52 реєстрації;

AUDI Q4 e-tron – 52 реєстрації;

HONDA M-NV – 44 реєстрації;

VOLKSWAGEN iD.4 – 34 реєстрації;

BYD Yuan Plus – 28 реєстрацій.

З початку цього року український автопарк поповнили понад 4200 нових електромобілів. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

BYD Song Plus EV. Фото: kingbode.com

Скільки електрокарів доступно в офіційних дилерів в Україні

Про це писали трохи раніше, але про це варто нагадати. Сьогодні в офіційних салонах в Україні існує вибір з 61 моделі електромобілів двох десятків брендів. І ми знаємо актуальні ціни на електричні авто..

Нагадаємо, Toyota успішно провела випробування на витривалість для автомобіля, який використовує двигун на рідкому водні.