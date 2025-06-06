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Головна Авто Honda випустила прощальну версію культової моделі — лише 40 штук

Honda випустила прощальну версію культової моделі — лише 40 штук

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Дата публікації: 6 червня 2025 17:30
Прощальна спецверсія Honda — 40 авто для фанатів культової лінійки
Honda Civic Ultimate Edition. Фото: hondanews.eu

Honda прощається зі своєю культовою лінійкою, випустивши останню, дуже обмежену версію, яка "закриє" продажі в Європі". Спеціальна модель матиме декілька важливих "фішок". 

Лише 40 екземплярів Honda Civic Type R Ultimate Editiion будуть доступні для європейських покупців, пише hondanews.eu. Civic Type R вперше став відомим у Японії з шостим поколінням хетчбека Civic у 1997 році. Відтоді він випустив ще п'ять поколінь і багато спеціальних випусків.

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Особливості прощальної версії

Кожен автомобіль постачається у фірмовому білому кольорі Championship White з унікальними червоними наклейками, карбоновими деталями, додатковим освітленням та святковою подарунковою коробкою.  

Дах автомобіля пофарбований у чорний колір, також присутні карбонові деталі по всьому салону, включаючи спойлер-крило та оздоблення порогу.

Як особливий знак уваги, власники отримають унікальну подарункову коробку з емблемою з номером – від 1 до 40 – та карбоновим кільцем для ключів, поздовжніми килимками на замовлення та чохлом для автомобіля.

Нагадаємо, стало відомо, які електрокари купують найчастіше в Україні. Попит на такі автомобілі лише зростає. 

Японія транспорт авто автомобіль Honda
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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