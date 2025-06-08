Авто з найгіршими результатами безпеки в 2025 році

Манекен для краш-тесту, ілюстративне фото. Фото: group.mercedes-benz.com

Автомобіль оцінюється за багатьма критеріями, які впливають на остаточний вибір потенційного покупця. Одним із таких критеріїв є безпека.

Слабкий захист від зіткнень, погана структурна цілісність або відсутність ключових функцій безпеки все ще проявляються навіть у відомих брендів, пише Slashgear.

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У ЗМІ зазначають, що саме тому тестування безпеки, що проводяться Страховим інститутом безпеки дорожнього руху (IIHS) та Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху (NHTSA), має дуже велике значення. Ці агентства проводять складні краш-тести для автомобілів, охоплюючи все: від лобових та бічних ударів до ризиків перекидання.

NHTSA присуджує оцінки за п'ятизірковою системою, де п'ять — це найкращий результат. IIHS, з іншого боку, оцінює, використовуючи слова: "Погано", "Гранично", "Прийнятно" та "Добре" за кількома категоріями безпеки.

У Slashgear підкреслюють, що у рейтингу розглянули нові моделі, доступні для продажу, які не показали хороших результатів у тестах безпеки.

Ford Mustang Coupe 2025 року

Він отримав п'ятизірковий загальний рейтинг від NHTSA, але навіть попри це, в деталях все ще є слабкі місця. Захист від бокового удару ззаду знизився до чотирьох зірок, а ризик перекидання становить 7,9%. За даними IIHS, Mustang отримав рейтинг "Посередній" у категорії конструкції та каркаса безпеки. Це означає слабший захист нижньої частини тіла та явні ознаки структурної деформації. Дитячі крісла на задніх сидіннях не набагато кращі; доступ LATCH був оцінений як "Посередній".

Кіа К4 2025 року

Старі результати випробувань виявили явне слабке місце, особливо в захисті пасажирів на задніх сидіннях. Попри загальний п'ятизірковий рейтинг від NHTSA, K4 отримав оцінку "Погано" в оновленому тесті IIHS на помірне перекриття передніх сидінь для моделей, випущених до лютого 2025 року. Рух манекена був неконтрольованим, ремні безпеки не могли впоратися з силами удару, а ризик травми грудної клітки був позначений як "Незначний". Фари, нагадування про ремені безпеки та кріплення LATCH були оцінені як "Прийнятні". Ризик перекидання 9,9% також не допоміг.

Nissan Sentra 2025 року

В оновленому тесті на помірне перекриття спереду Sentra опустилася до рейтингу "Позаду". Безпека задніх сидінь постраждала. Ремені безпеки не витримали, а рух манекена показав явний ризик травм голови та грудної клітки. Тест на бічний удар отримав рейтинг "Прийнятний", що не дуже добре для автомобіля, який мав би покращуватися.

Volkswagen Jetta 2025 року

IIHS позначив нагадування про ремені безпеки як "Погані", а стандартна система запобігання лобовому зіткненню ледве наздогнала їх, отримавши оцінку "Помірні". Оцінки травм також не були обнадійливими, причому "Помірні" оцінки були відзначені для тазу водія та тулуба пасажира на задньому сидінні. Оцінки бокового зіткнення були солідними, але з високим ризиком перекидання 13%

Chevrolet Malibu 2025 року

В оновленому тестуванні IIHS Malibu програв у кількох ключових областях. Захист від бічного удару був оцінений як "Поганий", і його структурний каркас також не витримав випробувань. Тест на лобове зіткнення з пішоходом був позначений як "Поганий", а ризики травмування голови та шиї водія виявилися такими ж. Крім того, захист задніх сидінь та водія отримав лише незначні оцінки за безпеку голови в оновлених тестах на бічний удар.

Кіа К5 2025 року

У оновленому тесті на помірне перекриття спереду K5 отримав загальний бал "Погано". Захист голови та шиї ззаду не витримав, а система ременів безпеки продемонструвала граничну ефективність. Рух манекена викликав тривожні сигнали, сигналізуючи про слабкі задні ремені безпеки під час лобового зіткнення. Тест на бічний удар також не приніс особливих полегшень, отримавши "граничну" оцінку та викликавши занепокоєння щодо роботи K5 у реальних бічних зіткненнях.

Hyundai Elantra 2025 року

Результати цьогорічних тестів IIHS показують значне зниження його ефективності. В оновленому тесті на помірне перекриття спереду, який тепер включає манекен заднього пасажира, Elantra отримала оцінку "Погано". Передні ремні системи показали хороші результати, але заднє сидіння не змогло надійно утримати манекен. Плечовий ремінь манекена зісковзнув до шиї, а поясний ремінь також зісковзнув у живіт, що призвело до оцінки "Погано" за ефективність утримання. Окрім цього, деякі елементи безпеки працювали стабільно. Нагадування про ремені безпеки та кріплення дитячих крісел отримали оцінку "Прийнятно".

Kia Forte 2024 року

NHTSA поставила Forte загалом чотири зірки, але оцінка за пасажира переднього ряду знизилася до трьох. Що стосується IIHS, то він отримав низькі оцінки як у тестах на помірне перекриття спереду, так і в бічному ударі. Результати на задніх сидіннях були особливо низькими — оцінки "Погано" за всіма показниками для голови, шиї, тулуба та тазу. Фари також отримали оцінку "Погано".

Nissan Altima 2025 року

Altima отримала оцінку "Погано" у переглянутому тесті на бічний удар, що свідчить про слабкі структурні характеристики. Вона також не набагато краще показала себе у тесті на помірне перекриття спереду. Захист пасажирів задніх сидінь був слабким місцем, з низькими оцінками за удар тулуба та тазу, а сам каркас безпеки також отримав низьку оцінку.

Бал за лобове зіткнення знизився до чотирьох зірок, включаючи показник переднього пасажира. Розпізнавання пішоходів було оцінено як "граничне", а запобігання зіткненням між транспортними засобами — як "погане".

2024 Mitsubishi Mirage

NHTSA дала йому загалом чотири зірки, але бал за бічне зіткнення знизив середній результат до двох зірок. Результати IIHS не були кращими. Тест на невелике перекриття спереду показав "граничний", а каркас безпеки показав ознаки руйнування. Захист гомілок та стоп був оцінений як "поганий". Ризик перекидання становить 16,4%, що є найвищим показником у цьому списку.

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