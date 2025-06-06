ТОП подержанных авто из-за рубежа — что выбирают украинцы в 2025 году

Рейтинг самых популярных подержанных авто в Украине
Украинцы продолжают активно интересоваться подержанными легковушками, которые ввозят из-за границы. Спрос на авто только увеличивается.
В течение мая этого года украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает "Укравтопром".
По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%. То есть, этот сегмент авторынка до сих пор остается популярным.
Какие авто в рейтинге
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Далее следуют: электромобили — 22%, дизельные — 21%, гибриды — 6%, авто с ГБО — 3%.
В лидерах:
- VOLKSWAGEN Golf - 1131 ед;
- RENAULT Megane - 815 ед;
- SKODA Octavia - 748 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 640 ед;
- AUDI Q5 - 583 ед;
- NISSAN Rogue - 562 ед;
- TESLA Model Y - 544 ед;
- NISSAN Leaf - 515 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 471 ед;
- TESLA Model 3 - 467 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.
Интересно, что всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним, стало известно, какие электрокары покупают чаще всего в Украине. Спрос на них также растет.
Читайте Новини.LIVE!