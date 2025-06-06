ТОП подержанных авто из-за рубежа — что выбирают украинцы в 2025 году

Volkswagen Golf 8. Фото: instagram.com/golf_8fans

Украинцы продолжают активно интересоваться подержанными легковушками, которые ввозят из-за границы. Спрос на авто только увеличивается.

В течение мая этого года украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает "Укравтопром".

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По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%. То есть, этот сегмент авторынка до сих пор остается популярным.

Renault Megane. Фото: Facebook Esatoğullari JANT & Lastik

Какие авто в рейтинге

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Далее следуют: электромобили — 22%, дизельные — 21%, гибриды — 6%, авто с ГБО — 3%.

В лидерах:

VOLKSWAGEN Golf - 1131 ед;

RENAULT Megane - 815 ед;

SKODA Octavia - 748 ед;

VOLKSWAGEN Tiguan - 640 ед;

AUDI Q5 - 583 ед;

NISSAN Rogue - 562 ед;

TESLA Model Y - 544 ед;

NISSAN Leaf - 515 ед;

VOLKSWAGEN Passat - 471 ед;

TESLA Model 3 - 467 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.

Интересно, что всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, стало известно, какие электрокары покупают чаще всего в Украине. Спрос на них также растет.