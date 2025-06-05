Самые надежные автомобили 2025 — свежий рейтинг

ТОП надежных авто, которые ездят более 20 лет
Автомобиль — важная часть жизни многих людей. При его покупке обращают внимание на множество деталей, одной из них, безусловно, является надежность.
Исследования ведущих аналитических агентств, включая Consumer Reports и J.D. Power, показывают, что самые высокие позиции в рейтингах надежности традиционно занимают японские автопроизводители, пишет ITsider.
Согласно исследованию, Toyota, Honda и Mazda имеют высокое качество сборки и минимальное количество технических проблем в течение эксплуатации. Такие авто могут прослужить владельцу более 20 лет.
Toyota
Постоянный участник подобных рейтингов, его модели очень часто эксплуатируются более 20 лет.
Эксперты выделяют Toyota Highlander, а также особо популярные среди автомобилистов Corolla и Camry.
Эти седаны выдерживают интенсивную эксплуатацию в различных климатических условиях без потери основных характеристик.
Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser 200, который демонстрирует исключительную устойчивость к сложным условиям эксплуатации.
Honda
Honda отличается долговечностью двигателей. В частности, выделяют Honda Accord, которая известна своей долговечностью и превосходит многих конкурентов.
Honda Pilot и Honda CR-V также служат своим владельцам долгие годы. Civic, CR-V также заслуживают пребывания в этом списке.
Mazda
Mazda3 и Mazda CX-5 считаются очень выносливыми автомобилями. По данным экспертов, это подтверждается низкими показателями обращений в сервисные центры.
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