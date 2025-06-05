Самые надежные автомобили 2025 — свежий рейтинг

Toyota в рейтинге самых надежных. Фото: REUTERS/Manami Yamada

Автомобиль — важная часть жизни многих людей. При его покупке обращают внимание на множество деталей, одной из них, безусловно, является надежность.

Исследования ведущих аналитических агентств, включая Consumer Reports и J.D. Power, показывают, что самые высокие позиции в рейтингах надежности традиционно занимают японские автопроизводители, пишет ITsider.

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Согласно исследованию, Toyota, Honda и Mazda имеют высокое качество сборки и минимальное количество технических проблем в течение эксплуатации. Такие авто могут прослужить владельцу более 20 лет.

Toyota Camry. Фото: instagram.com/camry_official

Toyota

Постоянный участник подобных рейтингов, его модели очень часто эксплуатируются более 20 лет.

Эксперты выделяют Toyota Highlander, а также особо популярные среди автомобилистов Corolla и Camry.

Эти седаны выдерживают интенсивную эксплуатацию в различных климатических условиях без потери основных характеристик.

Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser 200, который демонстрирует исключительную устойчивость к сложным условиям эксплуатации.

Honda Accord. Фото: instagram.com/honda_accord_vinnitsia

Honda

Honda отличается долговечностью двигателей. В частности, выделяют Honda Accord, которая известна своей долговечностью и превосходит многих конкурентов.

Honda Pilot и Honda CR-V также служат своим владельцам долгие годы. Civic, CR-V также заслуживают пребывания в этом списке.

Mazda3. Фото: instagram.com/mz3bpxpgrey

Mazda

Mazda3 и Mazda CX-5 считаются очень выносливыми автомобилями. По данным экспертов, это подтверждается низкими показателями обращений в сервисные центры.

Напомним, появились интересные решения о том, как совместить автомобиль с дроном. Некоторые из них преследуют развлекательные цели, но не все.