Найкращі надійні автомобілі 2025 — свіжий рейтинг

ТОП надійних авто, які їздять понад 20 років
Автомобіль — важлива частина життя багатьох людей. Під час його покупки звертають увагу на безліч деталей, однією з них, безумовно, є надійність.
Дослідження провідних аналітичних агентств, включаючи Consumer Reports та J.D. Power, показують, що найвищі позиції в рейтингах надійності традиційно займають японські автовиробники, пише ITsider.
Згідно із дослідженням, Toyota, Honda та Mazda мають високу якість збірки та мінімальну кількість технічних проблем протягом експлуатації.Такі авто можуть прослужити власнику понад 20 років.
Toyota
Постійний учасник подібних рейтингів, його моделі дуже часто експлуатуються понад 20 років.
Експерти виділяють Toyota Highlander, а також особливо популярні серед автомобілістів Corolla та Camry.
Ці седани витримують інтенсивну експлуатацію в різних кліматичних умовах без втрати основних характеристик.
Лідером рейтингу став Toyota Land Cruiser 200, який демонструє виняткову стійкість до складних умов експлуатації.
Honda
Honda вирізняється довговічністю двигунів. Зокрема, виділяють Honda Accord, яка відома своєю довговічністю та перевершує багатьох конкурентів.
Honda Pilot та Honda CR-V також служать своїм власникам довгі роки. Civic, CR-V також заслуговують на перебування у цьому списку.
Mazda
Mazda3 та Mazda CX-5 вважаються дуже витривалими автомобілями. За даними експертів, це підтверджується низькими показниками звернень до сервісних центрів.
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