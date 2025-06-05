Найкращі надійні автомобілі 2025 — свіжий рейтинг

Toyota в рейтингу найнадійніших. Фото: REUTERS/Manami Yamada

Автомобіль — важлива частина життя багатьох людей. Під час його покупки звертають увагу на безліч деталей, однією з них, безумовно, є надійність.

Дослідження провідних аналітичних агентств, включаючи Consumer Reports та J.D. Power, показують, що найвищі позиції в рейтингах надійності традиційно займають японські автовиробники, пише ITsider.

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Згідно із дослідженням, Toyota, Honda та Mazda мають високу якість збірки та мінімальну кількість технічних проблем протягом експлуатації.Такі авто можуть прослужити власнику понад 20 років.

Toyota Camry. Фото: instagram.com/camry_official

Toyota

Постійний учасник подібних рейтингів, його моделі дуже часто експлуатуються понад 20 років.

Експерти виділяють Toyota Highlander, а також особливо популярні серед автомобілістів Corolla та Camry.

Ці седани витримують інтенсивну експлуатацію в різних кліматичних умовах без втрати основних характеристик.

Лідером рейтингу став Toyota Land Cruiser 200, який демонструє виняткову стійкість до складних умов експлуатації.

Honda Accord. Фото: instagram.com/honda_accord_vinnitsia

Honda

Honda вирізняється довговічністю двигунів. Зокрема, виділяють Honda Accord, яка відома своєю довговічністю та перевершує багатьох конкурентів.

Honda Pilot та Honda CR-V також служать своїм власникам довгі роки. Civic, CR-V також заслуговують на перебування у цьому списку.

Mazda3. Фото: instagram.com/mz3bpxpgrey

Mazda

Mazda3 та Mazda CX-5 вважаються дуже витривалими автомобілями. За даними експертів, це підтверджується низькими показниками звернень до сервісних центрів.

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