Автомобілі з дронами — 6 моделей, які змінюють уявлення про транспорт

Автомобіль Renault Kwid. Фото: CarsCoops

Рішення поєднати автомобіль з дроном стало однією із дуже цікавих концепцій, яку реалізовують автовиробники. Ця концепція не нова, але досі не набула масового поширення.

Є цілий ряд варіантів, які пропонують автовиробники, пише Auto.RIA. Про найцікавіші з них і поговоримо. Водночас варто розібратись, чи всі вони близькі до масового виробництва.

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Сама ідея використання дронів як допоміжної системи легкового автомобіля почала набирати популярності ще у 2010-х. Спочатку це були розважальні рішення, але згодом вони стали більш концептуальними.

Ось найцікавіші з них.

Renault Kwid Flying Companion, 2014 рік

Це був перший автомобіль, оснащений власним безпілотником. Його головні функції — допомагати водієві розвідувати рух попереду, робити знімки навколишнього ландшафту та виявляти перешкоди на дорозі.

За задумом БпЛА міг працювати в одному з двох режимів. В автономному дрон виконував заздалегідь запрограмовану послідовність команд за допомогою вбудованого GPS. В ручному режимі управлявся за допомогою сенсорного екрана на панелі автомобіля.

Airbus Pop.Up, 2017 рік

Це колаборація відомого європейського виробника літаків з італійською дизайнерською та інжиніринговою компанією Italdesign.

Ключовим компонентом системи Pop.Up стала капсула довжиною 2,5 метра, здатна вмістити двох пасажирів. Її можна прикріпити до шасі з живленням від акумулятора, перетворивши її на двомісний, цілком автономний автомобіль.

Батарея в шасі дозволяла Airbus Pop.Up пересуватись дорогами на відстань до 100 км, однак додатковий модуль-октокоптер (4х2 пропелери) з власним акумулятором перетворював капсулу на засіб для пілотованих бортовим комп’ютером польотів над транспортним потоком.

Audi AI:Trail quattro, 2019 рік

Концепція автомобіля оснащена чотирма незалежними електричними мотор-колесами. Загальна продуктивність силової установки складала 435 к.с. і 1000 Н·м тяги.

Автомобіль мав без проблем долати водні перепони глибиною понад пів метра завдяки дорожньому просвіту в 34 см та 22-дюймовим дискам.

Ще однією технологічною "фішкою" концепту є п'ять автономних коптерів, які мали власний "вулик" з бездротовим зарядним пристроєм на експедиційному багажнику.

Дрони Audi Light Pathfinders мали допомагати позашляховику обирати маршрут за межами облаштованих доріг, освітлювати манівці та передавати зображення з камер на центральний дисплей електромобіля.

Polestar O2, 2022 рік

Це ідея електричного кабріолета O2 для поціновувачів нового скандинавського дизайну та високих технологій.

Дводверний купе-кабріолет зі складаним жорстким дахом і посадковою формулою 2+2 був побудований на вкороченій версії алюмінієвого шасі шаленого 885-сильного електричного фастбека Polestar 5, презентованого разом із ним.

Однією з "родзинок" став кадрокоптер Hoco Flow, розроблений компанією Aerofugia, яка разом із Polestar увійшла до холдингу Geely.

БПЛА міг злетіти навіть під час руху. Він мав летіти за автомобілем на швидкості до 90 км/год й передавати відеозапис на екран бортової медіасистеми. До конвеєра O2 так і не дістався.

Xpeng AeroHT, 2024 рік

Модульний Xpeng AeroHT дуже близький до серійного виробництва: компанія навіть оголосила, що має намір запустити сервіс аеротаксі вже у 2026 році та зібрала понад 2 тисячі замовлень.

Xpeng AeroHT складається з двох модулів: згаданого двомісного дрона й великого шестиколісного позашляховика-носія, в якому, окрім складеного літального апарата вміщуватимуться до п’яти членів екіпажу.

Автомобіль матиме потужну гібридну установку, яка заряджатиме коптер під час подорожі, та "ліфт", котрий вивантажуватиме його перед початком польоту за кілька хвилин.

BYD FCB Titanium 3, 2025 рік

Китайський автогігант BYD оголосив про запуск нового суббренду автомобілів Fang Cheng Bao (FCB), першим і найдешевшим з яких став компактний електричний кросовер Titanium 3.

Додатковий модуль з квадрокоптером DJI на даху встановлюватимуть як опцію лише на найдорожчу версію. Дрон працюватиме в автоматичному режимі за запрограмованими сценаріями, хоча ним можна керувати й за допомогою звичного джойстика вручну.

Призначення — виключно розважальне.

Нагадаємо, Bentley представила найпотужніший позашляховик в історії. Новий Bentayga Speed перевершує свого відомого попередника з двигуном W12, забезпечуючи підвищену потужність та продуктивність.