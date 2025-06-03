Bentley випустив найпотужніший Bentayga в історії

Новий Bentley Bentayga. Фото: bentleymedia.com

Bentley оновила лінійку кросоверів Bentayga, представивши новий Bentayga Speed. Це найпотужніший та найдинамічніший позашляховик Bentley на сьогодні.

Новий Bentayga Speed перевершує свого відомого попередника з двигуном W12, забезпечуючи підвищену потужність та продуктивність, пише bentleymedia. Він має ще декілька характерних особливостей, на які варто звернути увагу.

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Bentayga Speed. Фото: bentleymedia.com

Особливості Bentayga Speed

"Серцем" нового Bentley є новий 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 650 к.с. та 850 Нм крутного моменту.

Він забезпечує розгін від 0 до 100 км/год лише за 3,4 секунди та максимальну швидкість 310 км/год.

Новий Bentayga Speed ​​також має значні покращення динамічних характеристик. Зокрема, це покращений режим шасі SPORT та нове налаштування ESC Dynamic, яке забезпечує максимальну участь водія та вибір між покращеною стійкістю до дороги або можливістю ковзання автомобіля на ходу.

Bentayga Speed. Фото: bentleymedia.com

Особливості двигуна

Двигун не тільки потужніший за своїх попередників, але й має більш характерний вигляд. У стандартній комплектації Bentayga Speed ​​оснащений спортивною вихлопною системою. Зовні цю вихлопну систему можна відрізнити двома еліптичними вихлопними трубами, що виходять із заднього дифузора.

Bentayga Speed ​​тепер включає повне рульове керування.

Bentayga Speed. Фото: bentleymedia.com

Особливості дизайну

Відмінними зовнішніми особливостями нового Bentayga Speed ​​є темне тонування кузова, яскраві хромовані значки Speed ​​на передній кромці передніх дверей та 22-дюймові колісні диски Speed ​​темного або сріблястого кольору.

Унікальні фари Speed ​​мають темне тонування внутрішньої частини та темне окантовування, а задні ліхтарі сірого кольору, також з темним окантовуванням.

Ще однією опцією, що пропонується ексклюзивно для Bentayga Speed, є чорний дах Speed, який має глянцеве або сатинове покриття, залежно від обраного кузова.

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