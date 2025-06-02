Mercedes G-Class перетворили на позашляховий мінівен GVagen — фото та деталі

Автомобіль Mercedes-Benz G-Class. Фото: instagram.com/_jf_films

Класичні та відомі всім автомобілі з часом можуть змінюватись. Ба більше, з їхнім зовнішнім виглядом та функціоналом можуть, як виявляється, серйозно експериментувати.

Mercedes-Benz G-Class — легендарний позашляховик, який теж став об'єктом несподіваного експерименту, пише ТОП ЖИР. На недавно опублікованих у мережі рендерах він пережив радикальне перетворення.

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GVagen концепція. Фото: instagram.com/al.yasid

Mercedes-Benz G-Class стає GVagen

У Instagram з'явився рендер концепту авторства незалежного дизайнера під назвою GVagen, який перетворює "Гелендваген" на повноцінний мінівен підвищеної прохідності.

Дизайн гармонійно поєднує риси класичного G-Class і сучасного експедиційного фургона. У кузові передбачений просторий салон, який міг би бути оснащений усім необхідним для комфортного тривалого перебування в дорозі.

Цей варіант — наразі лише концепція у форматі рендера, жодних офіційних планів щодо втілення цього проєкту в життя немає.

GVagen концепція. Фото: instagram.com/al.yasid

Чи станеться це у майбутньому?

Такий варіант не варто виключати, оскільки G-Class вже "перетворювався" на пікапи, кабріолети тощо.

Попит на "будинки на колесах" є, тому подібний варіант цілком може стати цікавим розробникам.

GVagen концепція. Фото: instagram.com/al.yasid

Нагадаємо, стало відомо, як уникнути великих втрат під час зарядки автомобіля. Існує рішення, яке дозволяє відносно швидко доставляти енергію, мінімізуючи втрати.