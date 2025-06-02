Mercedes G-Class перетворили на позашляховий мінівен GVagen — фото та деталі

Mercedes G-class став "будинком на колесах" — як це виглядає
Класичні та відомі всім автомобілі з часом можуть змінюватись. Ба більше, з їхнім зовнішнім виглядом та функціоналом можуть, як виявляється, серйозно експериментувати.
Mercedes-Benz G-Class — легендарний позашляховик, який теж став об'єктом несподіваного експерименту, пише ТОП ЖИР. На недавно опублікованих у мережі рендерах він пережив радикальне перетворення.
Mercedes-Benz G-Class стає GVagen
У Instagram з'явився рендер концепту авторства незалежного дизайнера під назвою GVagen, який перетворює "Гелендваген" на повноцінний мінівен підвищеної прохідності.
Дизайн гармонійно поєднує риси класичного G-Class і сучасного експедиційного фургона. У кузові передбачений просторий салон, який міг би бути оснащений усім необхідним для комфортного тривалого перебування в дорозі.
Цей варіант — наразі лише концепція у форматі рендера, жодних офіційних планів щодо втілення цього проєкту в життя немає.
Чи станеться це у майбутньому?
Такий варіант не варто виключати, оскільки G-Class вже "перетворювався" на пікапи, кабріолети тощо.
Попит на "будинки на колесах" є, тому подібний варіант цілком може стати цікавим розробникам.
Нагадаємо, стало відомо, як уникнути великих втрат під час зарядки автомобіля. Існує рішення, яке дозволяє відносно швидко доставляти енергію, мінімізуючи втрати.
Читайте Новини.LIVE!