Який вживаний Mercedes найнадійніший за останні 20 років

2008 Mercedes-Benz S-Class. Фото: carbuzz.com

Mercedes-Benz S-Class 2008 року є найнадійнішим вживаним автомобілем німецького виробника. Хоча машині майже 20 років, вона має багато чого запропонувати автовласникам, адже на ринку достатньо багато екземплярів, за якими гарно доглядали, щоб вони досі служили щоденним транспортним засобом.

Про це написав Car Buzz.

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Модель S550 комплектувалася 5,5-літровим V8 у парі з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач, який видавав 382 к.с. Модель S600 отримала 5,5-літровий V12 з подвійним турбонаддувом потужністю 510 к.с. з 5-ступеневим автоматом.

Зрозуміло з такими потужними моторами годі чекати на паливну ефективність, яка не є сильною стороною цього автомобіля. S550 спалює 16.8 л на 100 км у місті та 11,2 л/100 км на трасі, а S600 показав ще гірші результати — відповідно 21,38 л та 13,84 л/100 км. В обох варіантах максимальна швидкість обмежена електронікою до 250 км/год.

Салон та технології

Автомобіль має просторий салон для п'яти дорослих пасажирів, щоб вони могли зручно розміститися навіть у тривалих поїздках. Багажного простору достатньо для більшості необхідних речей, хоча задні сидіння не складаються, що ускладнює перевезення великогабаритних предметів.

Були доступні сидіння з підігрівом та вентиляцією з опціональною функцією пам'яті, а також сидіння Drive-Dynamic, які використовували надувні елементи для адаптації сидінь до тіла пасажира, забезпечуючи кращу підтримку під час поворотів.

Авто оснащене інформаційно-розважальною системою COMAND. Двозонний клімат-контроль та задня сонцезахисна шторка з електроприводом пропонувалися в стандартній комплектації. Система голосового керування Linguatronic була доступна як опція, що дозволяла водіям здійснювати дзвінки та вибирати пункт призначення навігації, не відриваючи рук від керма.

Ще однією опцією була розважальна система для пасажирів задніх сидінь: два екрани, DVD-привід та два комплекти навушників.

Проблеми обслуговування

Автомобілі високого класу з великою кількістю технологічного та комфортного обладнання на борту іноді можуть бути пасткою надійності через свою складність, зі збільшеною кількістю компонентів, які можуть вийти з ладу.

Однак показники автомобіля відмінні, він має невелику кількість скарг та повторюваних проблем. JD Power дає моделі рейтинг якості та надійності 88/100.

Щодо Mercedes-Benz S-Class 2008 року випуску зареєстровано лише 23 скарги NHTSA. Два відкликання були пов'язані з потенційним впливом вологи на деякі ланцюги освітлення та помилкою програмного забезпечення паливної помпи.

Звичайно, навіть з найкращими показниками надійності та найвищим рівнем догляду, S-клас 2008 року є автомобілем, якому вже майже два десятиліття. Будь-якому потенційному покупцю потрібно буде ретельно перевірити автомобіль, який його цікавить, переконавшись, що попередній власник уважно дотримувався графіка технічного обслуговування.

Раніше Mercedes-Benz повідомив про ризики купівлі вживаних автомобілів у Німеччині. Також ми писали, навіщо українці купляють німецькі авто з величезним пробігом.