Какой подержанный Mercedes самый надежный за последние 20 лет

2008 Mercedes-Benz S-Class. Фото: carbuzz.com

Mercedes-Benz S-Class 2008 года является самым надежным подержанным автомобилем немецкого производителя. Хотя машине почти 20 лет, ей есть что предложить автовладельцам, ведь на рынке достаточно много экземпляров, за которыми хорошо ухаживали, чтобы они до сих пор служили ежедневным транспортным средством.

Об этом написал Car Buzz.

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Модель S550 комплектовалась 5,5-литровым V8 в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, который выдавал 382 л.с. Модель S600 получила 5,5-литровый V12 с двойным турбонаддувом мощностью 510 л.с. с 5-ступенчатым автоматом.

Разумеется с такими мощными моторами нечего ждать топливной эффективности, которая не является сильной стороной этого автомобиля. S550 сжигает 16.8 л на 100 км в городе и 11,2 л/100 км на трассе, а S600 показал еще худшие результаты — соответственно 21,38 л и 13,84 л/100 км. В обоих вариантах максимальная скорость ограничена электроникой до 250 км/ч.

Салон и технологии

Автомобиль имеет просторный салон для пяти взрослых пассажиров, чтобы они могли удобно разместиться даже в длительных поездках. Багажного пространства достаточно для большинства необходимых вещей, хотя задние сиденья не складываются, что затрудняет перевозку крупногабаритных предметов.

Были доступны сиденья с подогревом и вентиляцией с опциональной функцией памяти, а также сиденья Drive-Dynamic, которые использовали надувные элементы для адаптации сидений к телу пассажира, обеспечивая лучшую поддержку во время поворотов.

Авто оснащено информационно-развлекательной системой COMAND. Двухзонный климат-контроль и задняя солнцезащитная шторка с электроприводом предлагались в стандартной комплектации. Система голосового управления Linguatronic была доступна как опция, позволявшая водителям совершать звонки и выбирать пункт назначения навигации, не отрывая рук от руля.

Еще одной опцией была развлекательная система для пассажиров задних сидений: два экрана, DVD-привод и два комплекта наушников.

Проблемы обслуживания

Автомобили высокого класса с большим количеством технологического и комфортного оборудования на борту иногда могут быть ловушкой надежности из-за своей сложности, с увеличенным количеством компонентов, которые могут выйти из строя.

Однако показатели автомобиля отличные, он имеет небольшое количество жалоб и повторяющихся проблем. JD Power дает модели рейтинг качества и надежности 88/100.

По Mercedes-Benz S-Class 2008 года выпуска зарегистрировано всего 23 жалобы NHTSA. Два отзыва были связаны с потенциальным воздействием влаги на некоторые цепи освещения и ошибкой программного обеспечения топливной помпы.

Конечно, даже с лучшими показателями надежности и высоким уровнем ухода, S-класс 2008 года является автомобилем, которому уже почти два десятилетия. Любому потенциальному покупателю нужно будет тщательно проверить интересующий его автомобиль, убедившись, что предыдущий владелец внимательно придерживался графика технического обслуживания.

Ранее Mercedes-Benz сообщил о рисках покупки подержанных автомобилей в Германии. Также мы писали, зачем украинцы покупают немецкие авто с огромным пробегом.