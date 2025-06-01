Зарядка електромобіля: як уникнути великих втрат енергії

Заряджання електромобіля. Фото: freepik.com

Німецький ADAC перевірив, який метод заряджання електромобілів пов'язаний з меншими втратами. Виявилося, що заряджання вдома та на швидкісних ЕЗС мають свої переваги та недоліки, але існує рішення, яке дозволяє відносно швидко доставляти енергію, мінімізуючи втрати.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Чому енергія втрачається вдома

Втрати енергії залежать насамперед від того, чи заряджається акумулятор змінним струмом (AC) вдома, чи на швидкісній зарядній станції постійним струмом (DC).

Вдома можна приєднати автомобіль до звичайної розетки. У цьому випадку можна розраховувати на максимальну потужність 2,3 кВт. Якщо встановити зарядний пристрій, наприклад, в домашньому гаражі на стіні, то, залежно від моделі, максимальна потужність зарядки збільшується до 11 кВт або 22 кВт.

Згідно з тестуванням ADAC при заряджанні від розетки втрати коливаються від 13% до 24%, а витрати від зарядного пристрою — 6-10%.

Головна причина — акумулятори в електромобілях можуть зберігати лише постійний струм. Це означає, що змінний струм з домашньої розетки потрібно перетворити на постійний, що призводить до втрат.

Іншим джерелом є 12-вольтова електрична система автомобіля. Виявляється, що під час зарядки працюють численні блоки керування, які просто споживають струм, від 100 Вт до навіть 300 Вт. Чим довше заряджання, тим вищі втрати.

Останній фактор робить настінний зарядний пристрій набагато кращим рішенням, адже він зводить втрати в кабелях майже до нуля. Однак найважливішим є значно коротший час, необхідний для заряджання акумулятора, що автоматично мінімізує час роботи бортових пристроїв.

Втрати на ЕЗС

Швидкі зарядні пристрої втрачають енергію через тепло, яке утворюється під час подачі високого струму. Тому іноді необхідно охолоджувати акумулятори. Хоча енергія, необхідна для охолодження, отримується зі станції, її не можна використовувати для заряджання акумулятора, і власнику авто все одно доведеться за неї платити.

Експерти ADAC підрахували, що втрати під час зарядки постійним струмом коливаються від 5% до 15%. Але тут потрібно враховувати ще один аспект — тарифи за 1 кВт-год. Таким чином, вищі ціни на швидкі зарядні пристрої компенсують будь-які переваги від зменшення втрат.

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