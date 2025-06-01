Зарядка электромобиля: как избежать больших потерь энергии

Зарядка электромобиля. Фото: freepik.com

Немецкий ADAC проверил, какой метод зарядки электромобилей связан с меньшими потерями. Оказалось, что зарядка дома и на скоростных ЭЗС имеют свои преимущества и недостатки, но существует решение, которое позволяет относительно быстро доставлять энергию, минимизируя потери.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Почему энергия теряется дома

Потери энергии зависят прежде всего от того, заряжается ли аккумулятор переменным током (AC) дома, или на скоростной зарядной станции постоянным током (DC).

Дома можно подключить автомобиль к обычной розетке. В этом случае можно рассчитывать на максимальную мощность 2,3 кВт. Если установить зарядное устройство, например, в домашнем гараже на стене, то, в зависимости от модели, максимальная мощность зарядки увеличивается до 11 кВт или 22 кВт.

Согласно тестированию ADAC при зарядке от розетки потери колеблются от 13% до 24%, а расход от зарядного устройства — 6-10%.

Главная причина — аккумуляторы в электромобилях могут хранить только постоянный ток. Это означает, что переменный ток из домашней розетки нужно преобразовать в постоянный, что приводит к потерям.

Другим источником является 12-вольтовая электрическая система автомобиля. Оказывается, что во время зарядки работают многочисленные блоки управления, которые просто потребляют ток, от 100 Вт до даже 300 Вт. Чем дольше зарядка, тем выше потери.

Последний фактор делает настенное зарядное устройство гораздо лучшим решением, ведь оно сводит потери в кабелях почти к нулю. Однако самым важным является значительно более короткое время, необходимое для зарядки аккумулятора, что автоматически минимизирует время работы бортовых устройств.

Потери на ЭЗС

Быстрые зарядные устройства теряют энергию из-за тепла, которое образуется при подаче высокого тока. Поэтому иногда необходимо охлаждать аккумуляторы. Хотя энергия, необходимая для охлаждения, получается со станции, ее нельзя использовать для зарядки аккумулятора, и владельцу авто все равно придется за нее платить.

Эксперты ADAC подсчитали, что потери при зарядке постоянным током колеблются от 5% до 15%. Но здесь нужно учитывать еще один аспект — тарифы за 1 кВт-ч. Таким образом, более высокие цены на быстрые зарядные устройства компенсируют любые преимущества от уменьшения потерь.

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