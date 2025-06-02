Mercedes G-Class превратили во внедорожный минивэн GVagen — фото и детали

Mercedes G-class стал "домом на колесах" — как это выглядит
Классические и известные всем автомобили со временем могут меняться. Более того, с их внешним видом и функционалом могут, как оказывается, серьезно экспериментировать.
Mercedes-Benz G-Class — легендарный внедорожник, который тоже стал объектом неожиданного эксперимента, пишет ТОП ЖИР. На недавно опубликованных в сети рендерах он пережил радикальное преображение.
Mercedes-Benz G-Class становится GVagen
В Instagram появился рендер концепта авторства независимого дизайнера под названием GVagen, который превращает "Гелендваген" в полноценный минивэн повышенной проходимости.
Дизайн гармонично сочетает черты классического G-Class и современного экспедиционного фургона. В кузове предусмотрен просторный салон, который мог бы быть оснащен всем необходимым для комфортного длительного пребывания в дороге.
Этот вариант — пока лишь концепция в формате рендера, никаких официальных планов по воплощению этого проекта в жизнь нет.
Произойдет ли это в будущем?
Такой вариант не стоит исключать, поскольку G-Class уже "превращался" в пикапы, кабриолеты и тому подобное.
Спрос на "дома на колесах" есть, поэтому подобный вариант вполне может стать интересным разработчикам.
Напомним, стало известно, как избежать больших потерь во время зарядки автомобиля. Существует решение, которое позволяет относительно быстро доставлять энергию, минимизируя потери.
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