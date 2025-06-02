Mercedes G-Class превратили во внедорожный минивэн GVagen — фото и детали

Автомобиль Mercedes-Benz G-Class. Фото: instagram.com/_jf_films

Классические и известные всем автомобили со временем могут меняться. Более того, с их внешним видом и функционалом могут, как оказывается, серьезно экспериментировать.

Mercedes-Benz G-Class — легендарный внедорожник, который тоже стал объектом неожиданного эксперимента, пишет ТОП ЖИР. На недавно опубликованных в сети рендерах он пережил радикальное преображение.

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GVagen концепция. Фото: instagram.com/al.yasid

Mercedes-Benz G-Class становится GVagen

В Instagram появился рендер концепта авторства независимого дизайнера под названием GVagen, который превращает "Гелендваген" в полноценный минивэн повышенной проходимости.

Дизайн гармонично сочетает черты классического G-Class и современного экспедиционного фургона. В кузове предусмотрен просторный салон, который мог бы быть оснащен всем необходимым для комфортного длительного пребывания в дороге.

Этот вариант — пока лишь концепция в формате рендера, никаких официальных планов по воплощению этого проекта в жизнь нет.

GVagen концепция. Фото: instagram.com/al.yasid

Произойдет ли это в будущем?

Такой вариант не стоит исключать, поскольку G-Class уже "превращался" в пикапы, кабриолеты и тому подобное.

Спрос на "дома на колесах" есть, поэтому подобный вариант вполне может стать интересным разработчикам.

GVagen концепция. Фото: instagram.com/al.yasid

Напомним, стало известно, как избежать больших потерь во время зарядки автомобиля. Существует решение, которое позволяет относительно быстро доставлять энергию, минимизируя потери.