Bentley выпустил самый мощный Bentayga в истории

Новый Bentley Bentayga. Фото: bentleymedia.com

Bentley обновила линейку кроссоверов Bentayga, представив новый Bentayga Speed. Это самый мощный и самый динамичный внедорожник Bentley на сегодня.

Новый Bentayga Speed превосходит своего известного предшественника с двигателем W12, обеспечивая повышенную мощность и производительность, пишет bentleymedia. Он имеет еще несколько характерных особенностей, на которые стоит обратить внимание.

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Bentayga Speed. Фото: bentleymedia.com

Особенности Bentayga Speed

"Сердцем" нового Bentley является новый 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Он обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,4 секунды и максимальную скорость 310 км/ч.

Новый Bentayga Speed также имеет значительные улучшения динамических характеристик. В частности, это улучшенный режим шасси SPORT и новая настройка ESC Dynamic, которая обеспечивает максимальное участие водителя и выбор между улучшенной устойчивостью к дороге или возможностью скольжения автомобиля на ходу.

Bentayga Speed. Фото: bentleymedia.com

Особенности двигателя

Двигатель не только мощнее своих предшественников, но и выглядит более характерно. В стандартной комплектации Bentayga Speed оснащен спортивной выхлопной системой. Внешне эту выхлопную систему можно отличить двумя эллиптическими выхлопными трубами, выходящими из заднего диффузора.

Bentayga Speed теперь включает полное рулевое управление.

Bentayga Speed. Фото: bentleymedia.com

Особенности дизайна

Отличительными внешними особенностями нового Bentayga Speed является темная тонировка кузова, яркие хромированные значки Speed на передней кромке передних дверей и 22-дюймовые колесные диски Speed темного или серебристого цвета.

Уникальные фары Speed имеют темную тонировку внутренней части и темную окантовку, а задние фонари серого цвета, также с темной окантовкой.

Еще одной опцией, предлагаемой эксклюзивно для Bentayga Speed, является черная крыша Speed, которая имеет глянцевое или сатиновое покрытие, в зависимости от выбранного кузова.

Напомним, Mercedes-Benz G-Class на одном из рендеров стал "домом на колесах". Это не официальный рендер, но интересное преображение известного автомобиля.