Автомобили с дронами — 6 моделей, которые меняют представление о транспорте

Автомобиль Renault Kwid. Фото: CarsCoops

Решение совместить автомобиль с дроном стало одной из очень интересных концепций, которую реализуют автопроизводители. Эта концепция не нова, но до сих пор не получила массового распространения.

Есть целый ряд вариантов, которые предлагают автопроизводители, пишет Auto.RIA. О самых интересных из них и поговорим. В то же время стоит разобраться, все ли они близки к массовому производству.

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Сама идея использования дронов в качестве вспомогательной системы легкового автомобиля начала набирать популярность еще в 2010-х. Сначала это были развлекательные решения, но впоследствии они стали более концептуальными.

Вот самые интересные из них.

Renault Kwid Flying Companion, 2014 год

Это был первый автомобиль, оснащенный собственным беспилотником. Его главные функции — помогать водителю разведывать движение впереди, делать снимки окружающего ландшафта и обнаруживать препятствия на дороге.

По замыслу БпЛА мог работать в одном из двух режимов. В автономном дрон выполнял заранее запрограммированную последовательность команд с помощью встроенного GPS. В ручном режиме управлялся с помощью сенсорного экрана на панели автомобиля.

Airbus Pop.Up, 2017 год

Это коллаборация известного европейского производителя самолетов с итальянской дизайнерской и инжиниринговой компанией Italdesign.

Ключевым компонентом системы Pop.Up стала капсула длиной 2,5 метра, способная вместить двух пассажиров. Ее можно прикрепить к шасси с питанием от аккумулятора, превратив ее в двухместный, полностью автономный автомобиль.

Батарея в шасси позволяла Airbus Pop.Up передвигаться по дорогам на расстояние до 100 км, однако дополнительный модуль-октокоптер (4х2 пропеллера) с собственным аккумулятором превращал капсулу в средство для пилотируемых бортовым компьютером полетов над транспортным потоком.

Audi AI:Trail quattro, 2019 год

Концепция автомобиля оснащена четырьмя независимыми электрическими мотор-колесами. Общая производительность силовой установки составляла 435 л.с. и 1000 Н-м тяги.

Автомобиль должен был без проблем преодолевать водные преграды глубиной более полуметра благодаря дорожному просвету в 34 см и 22-дюймовым дискам.

Еще одной технологической "фишкой" концепта являются пять автономных коптеров, которые имели собственный "улей" с беспроводным зарядным устройством на экспедиционном багажнике.

Дроны Audi Light Pathfinders должны были помогать внедорожнику выбирать маршрут за пределами обустроенных дорог, освещать окольные пути и передавать изображение с камер на центральный дисплей электромобиля.

Polestar O2, 2022 год

Это идея электрического кабриолета O2 для ценителей нового скандинавского дизайна и высоких технологий.

Двухдверный купе-кабриолет со складной жесткой крышей и посадочной формулой 2+2 был построен на укороченной версии алюминиевого шасси безумного 885-сильного электрического фастбэка Polestar 5, презентованного вместе с ним.

Одной из "изюминок" стал кадрокоптер Hoco Flow, разработанный компанией Aerofugia, которая вместе с Polestar вошла в холдинг Geely.

БПЛА мог взлететь даже во время движения. Он должен был лететь за автомобилем на скорости до 90 км/ч и передавать видеозапись на экран бортовой медиасистемы. До конвейера O2 так и не добрался.

Xpeng AeroHT, 2024 год

Модульный Xpeng AeroHT очень близок к серийному производству: компания даже объявила, что намерена запустить сервис аэротакси уже в 2026 году и собрала более 2 тысяч заказов.

Xpeng AeroHT состоит из двух модулей: упомянутого двухместного дрона и большого шестиколесного внедорожника-носителя, в котором, кроме сложенного летательного аппарата будут помещаться до пяти членов экипажа.

Автомобиль будет иметь мощную гибридную установку, которая будет заряжать коптер во время путешествия, и "лифт", который будет выгружать его перед началом полета за несколько минут.

BYD FCB Titanium 3, 2025 год

Китайский автогигант BYD объявил о запуске нового суббренда автомобилей Fang Cheng Bao (FCB), первым и самым дешевым из которых стал компактный электрический кроссовер Titanium 3.

Дополнительный модуль с квадрокоптером DJI на крыше будет устанавливаться в качестве опции только на самую дорогую версию. Дрон будет работать в автоматическом режиме по запрограммированным сценариям, хотя им можно управлять и с помощью привычного джойстика вручную.

Назначение — исключительно развлекательное.

Напомним, Bentley представила самый мощный внедорожник в истории. Новый Bentayga Speed превосходит своего известного предшественника с двигателем W12, обеспечивая повышенную мощность и производительность.