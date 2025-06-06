ТОП вживаних авто з-за кордону — що обирають українці у 2025 році

Рейтинг найпопулярніших вживаних авто в Україні
Українці продовжують активно цікавитись вживаними легковиками, які ввозять з-за кордону. Попит на авто тільки збільшується.
Впродовж травня цього року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних автомобілів, які були ввезені з-за кордону, повідомляє "Укравтопром".
У порівнянні з травнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 14%. Тобто, цей сегмент авторинку досі залишається популярним.
Які авто у рейтингу
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: електромобілі — 22%, дизельні — 21%, гібриди — 6%, авто з ГБО — 3%.
В лідерах:
- VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;
- RENAULT Megane - 815 од.;
- SKODA Octavia - 748 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;
- AUDI Q5 - 583 од.;
- NISSAN Rogue - 562 од.;
- TESLA Model Y - 544 од.;
- NISSAN Leaf - 515 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;
- TESLA Model 3 - 467 од.
Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Цікаво, що всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, стало відомо, які електрокари купують найчастіше в Україні. Попит на них також зростає.
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