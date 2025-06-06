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Рейтинг найпопулярніших вживаних авто в Україні

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Дата публікації: 6 червня 2025 15:20
ТОП вживаних авто з-за кордону — що обирають українці у 2025 році
Volkswagen Golf 8. Фото: instagram.com/golf_8fans

​​Українці продовжують активно цікавитись вживаними легковиками, які ввозять з-за кордону. Попит на авто тільки збільшується. 

Впродовж травня цього року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних автомобілів, які були ввезені з-за кордону, повідомляє "Укравтопром"

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У порівнянні з травнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 14%. Тобто, цей сегмент авторинку досі залишається популярним. 

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Renault
Renault Megane. Фото: Facebook Esatoğullari JANT & Lastik

Які авто у рейтингу

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: електромобілі — 22%, дизельні — 21%, гібриди — 6%, авто з ГБО — 3%. 

В лідерах:

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  • VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;
  •  RENAULT Megane - 815 од.;
  • SKODA Octavia - 748 од.;
  •  VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;
  •  AUDI Q5 - 583 од.;
  •  NISSAN Rogue - 562 од.;
  •  TESLA Model Y - 544 од.;
  •  NISSAN Leaf - 515 од.;
  •  VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;
  •  TESLA Model 3 - 467 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Цікаво, що всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. 

Нагадаємо, стало відомо, які електрокари купують найчастіше в Україні. Попит на них також зростає. 

рейтинг транспорт авто автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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