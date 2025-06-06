ТОП вживаних авто з-за кордону — що обирають українці у 2025 році

Volkswagen Golf 8. Фото: instagram.com/golf_8fans

​​Українці продовжують активно цікавитись вживаними легковиками, які ввозять з-за кордону. Попит на авто тільки збільшується.

Впродовж травня цього року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних автомобілів, які були ввезені з-за кордону, повідомляє "Укравтопром".

Реклама

Читайте також:

У порівнянні з травнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 14%. Тобто, цей сегмент авторинку досі залишається популярним.

Реклама

Renault Megane. Фото: Facebook Esatoğullari JANT & Lastik

Які авто у рейтингу

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: електромобілі — 22%, дизельні — 21%, гібриди — 6%, авто з ГБО — 3%.

В лідерах:

Реклама

VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;

RENAULT Megane - 815 од.;

SKODA Octavia - 748 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;

AUDI Q5 - 583 од.;

NISSAN Rogue - 562 од.;

TESLA Model Y - 544 од.;

NISSAN Leaf - 515 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;

TESLA Model 3 - 467 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Цікаво, що всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, стало відомо, які електрокари купують найчастіше в Україні. Попит на них також зростає.