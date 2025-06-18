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Главная Авто Почему новый Nissan Leaf опоздал на 15 лет

Почему новый Nissan Leaf опоздал на 15 лет

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 17:30
Почему новый Nissan Leaf третьего поколения опоздал на 15 лет
Nissan Leaf третьего поколения. Фото: Nissan
Ключові моменти Поздний прорыв Характеристики Leaf III

Nissan Leaf в 2010 году стал первым серийным электромобилем в новейшей истории, но мог получить еще большую популярность с другим кузовом. После двух поколений эти изменения наконец произошли, но может быть слишком поздно.

Об этом написал Auto Swiat.

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Поздний прорыв

В 2006 году кроссовер Nissan Qashqai первого поколения с двигателем внутреннего сгорания получил мгновенный успех у потребителей. Японская компания нашла ключ к сердцам клиентов. В 2010 году Nissan представила не менее важный электрокар Leaf, и это авто оказалось обычным хэтчбеком.

Даже учитывая длительный период проектирования и внедрения новой модели в производство, в 2007 году еще было время изменить концепцию Nissan Leaf на кроссовер. Но это произошло только сейчас.

К сожалению, большинство электромобилей конкурентов сегодня также имеют именно такой тип кузова, а это значит, что Leaf III теперь труднее выделиться.

Хотя, Nissan Leaf действительно хорошо и современно выглядит. Он очень обтекаемый — ручки передних боковых дверей прячутся в кузове, а ручки задних — расположены в стойке крыши.

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Характеристики Leaf III

Leaf остается компактным авто — длиной 4350 мм, шириной 1810 мм и высотой 1550 см. Колесная база составляет 2690 мм. В самой легкой версии он весит 1789 кг. Модельный ряд получит колесные диски размером от 18 до 19 дюймов. Объем багажника составляет 437 л.

Новый Nissan Leaf будет доступен с двумя вариантами двигателей:

  • 177 л.с.: 345 Нм; 0-100 км/ч: 8,6 с; тяговая батарея: 52 кВт-ч; ориентировочный запас хода 436 км;
  • 218 л.с.: 355 Нм; 0-100 км/ч: 7,6 с; тяговая батарея: 75 кВт-ч; ориентировочный запас хода 604 км.

Третье поколение будет производиться в Сандерленде (Великобритания) с конца 2025 года.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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