Марки японских авто, которые часто ломаются в 2025 году

Mitsubishi против Nissan. Фото: whichcar.com.au

Японские автомобили имеют репутацию самых надежных, о чем свидетельствуют разнообразные рейтинги качества от ведущих мировых агентств. Но это не значит, что каждый производитель из этой страны выпускает машины, которые редко бывают в мастерской.

Об этом написал GoBankingRates.

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Nissan

В течение последнего года от Nissan часто слышны плохие новости. В мае CBS News сообщило, что компания увольняет примерно 20 000 сотрудников по всему миру, после убытков 4 500 000 000 долларов в прошлом году. Всего несколькими месяцами ранее Moody's понизило рейтинг акций Nissan до статуса "мусорных".

При этом Nissan занял последнее место среди японских автопроизводителей в нынешнем рейтинге надежности от Consumer Reports.

"Автомобили Nissan имеют ряд проблем с вариаторной трансмиссией, которая преследует компанию уже длительное время. Владельцы жалуются на рывки, пробуксовки или необходимость полной замены коробки гораздо раньше, чем это необходимо", — рассказал специалист платформы для исследования автомобилей EpicVIN Алекс Блэк.

Infiniti

Азиатские автомобильные компании продают свои автомобили высшего класса дороже, рекламируя их под отдельными брендами класса люкс. У Toyota есть Lexus, у Honda — Acura, у Hyundai — Genesis, а у Nissan — Infiniti.

Последняя страдает от всех тех же проблем с надежностью, что и ее материнская компания. В конце концов, Infiniti производятся на тех же заводах, с использованием одинаковых деталей и процессов.

В последнем опросе надежности от WhatCar, Nissan занял четвертое место среди наименее надежных автомобильных компаний в мире. Это ставит его среди сомнительно надежных брендов: MG, Alfa Romeo и Vauxhall (автомобили Opel в Великобритании).

"У Infiniti больше проблем, чем у конкурентов, особенно с точки зрения электричества. Простота конструкции и надежность идут рука об руку, а Infiniti производит более сложные автомобили, чем другие японские бренды", — пояснил владелец Silverstone Auto Spa Андрей Смирнов.

Mitsubishi

В отчете о надежности JD Power за 2025 год Mitsubishi заняла последнее место среди японских автопроизводителей.

"У Mitsubishi есть проблемы с устаревшими технологиями и дешевыми компонентами. Многие аналитики утверждают, что они имеют проблемы как в плане ходовых качеств, так и в долгосрочной надежности", — отметил специалист платформы для исследования автомобилей EpicVIN Алекс Блэк.

"Мы видели множество сообщений о проблемах с трансмиссией CVT и беспокойств относительно качества сборки автомобилей Mitsubishi", — подытожил специалист German Car Depot Алан Гельфанд.

Эксперты рекомендуют держаться от тройки этих японских брендов подальше в 2025 году, и рассмотреть варианты с более рейтинговыми азиатскими автопроизводителями: Toyota, Honda, Subaru и Hyundai.

Ранее мы писали, зачем руководство Toyota тайно обратилось к Nissan. Также ознакомьтесь с рейтингом антикоррозийной стойкости автомобильных марок.