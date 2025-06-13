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Головна Авто Найменш надійні марки японських авто у 2025 році

Найменш надійні марки японських авто у 2025 році

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 17:24
Марки японських авто, які часто ламаються у 2025 році
Mitsubishi проти Nissan. Фото: whichcar.com.au
Ключові моменти Nissan Infiniti Mitsubishi

Японські автомобілі мають репутацію найнадійніших, про що свідчать різноманітні рейтинги якості від провідних світових агентств. Але це не означає, що кожен виробник з цієї країни випускає машини, які рідко бувають у майстерні.

Про це написав GoBankingRates.

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Nissan

Протягом останнього року від Nissan часто чути погані новини. У травні CBS News повідомило, що компанія звільняє приблизно 20 000 співробітників по всьому світу, після збитків 4 500 000 000 доларів торік. Лише кількома місяцями раніше Moody's знизило рейтинг акцій Nissan до статусу "сміттєвих".

При цьому Nissan посів останнє місце серед японських автовиробників у цьогорічному рейтингу надійності від Consumer Reports.

"Автомобілі Nissan мають низку проблем з варіаторною трансмісією, яка переслідує компанію вже тривалий час. Власники скаржаться на ривки, пробуксовування або необхідність повної заміни коробки набагато раніше, ніж це необхідно", — розповів фахівець платформи для дослідження автомобілів EpicVIN Алекс Блек.

Infiniti

Азійські автомобільні компанії продають свої автомобілі вищого класу дорожче, рекламуючи їх під окремими брендами класу люкс. У Toyota є Lexus, у Honda — Acura, у Hyundai — Genesis, а у Nissan — Infiniti.

Остання страждає від усіх тих самих проблем із надійністю, що і її материнська компанія. Зрештою, Infiniti виробляються на тих самих заводах, з використанням однакових деталей та процесів.

В останньому опитуванні надійності від WhatCar, Nissan посів четверте місце серед найменш надійних автомобільних компаній у світі. Це ставить його серед сумнівно надійних брендів: MG, Alfa Romeo та Vauxhall (автомобілі Opel у Великій Британії).

"В Infiniti більше проблем, ніж у конкурентів, особливо з погляду електрики. Простота конструкції та надійність йдуть рука об руку, а Infiniti виробляє складніші автомобілі, ніж інші японські бренди", — пояснив власник Silverstone Auto Spa Андрій Смирнов.

Mitsubishi

У звіті про надійність JD Power за 2025 рік Mitsubishi посіла останнє місце серед японських автовиробників.

"У Mitsubishi є проблеми з застарілими технологіями та дешевими компонентами. Багато аналітиків стверджують, що вони мають проблеми як у плані ходових якостей, так й у довгостроковій надійності", — зазначив фахівець платформи для дослідження автомобілів EpicVIN Алекс Блек.

"Ми бачили безліч повідомлень про проблеми з трансмісією CVT та занепокоєнь щодо якості збірки автомобілів Mitsubishi", – підсумував фахівець German Car Depot Алан Гельфанд.

Експерти рекомендують триматися від трійки цих японських брендів якнайдалі у 2025 році, та розглянути варіанти з більш рейтинговими азійськими автовиробниками: Toyota, Honda, Subaru та Hyundai. 

Раніше ми писали, навіщо керівництво Toyota таємно звернулося до Nissan. Також ознайомтеся з рейтингом антикорозійної стійкості автомобільних марок.

Японія авто Mitsubishi проблеми автомобіль Nissan
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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