Марки японських авто, які часто ламаються у 2025 році

Найменш надійні марки японських авто у 2025 році
Японські автомобілі мають репутацію найнадійніших, про що свідчать різноманітні рейтинги якості від провідних світових агентств. Але це не означає, що кожен виробник з цієї країни випускає машини, які рідко бувають у майстерні.
Про це написав GoBankingRates.
Nissan
Протягом останнього року від Nissan часто чути погані новини. У травні CBS News повідомило, що компанія звільняє приблизно 20 000 співробітників по всьому світу, після збитків 4 500 000 000 доларів торік. Лише кількома місяцями раніше Moody's знизило рейтинг акцій Nissan до статусу "сміттєвих".
При цьому Nissan посів останнє місце серед японських автовиробників у цьогорічному рейтингу надійності від Consumer Reports.
"Автомобілі Nissan мають низку проблем з варіаторною трансмісією, яка переслідує компанію вже тривалий час. Власники скаржаться на ривки, пробуксовування або необхідність повної заміни коробки набагато раніше, ніж це необхідно", — розповів фахівець платформи для дослідження автомобілів EpicVIN Алекс Блек.
Infiniti
Азійські автомобільні компанії продають свої автомобілі вищого класу дорожче, рекламуючи їх під окремими брендами класу люкс. У Toyota є Lexus, у Honda — Acura, у Hyundai — Genesis, а у Nissan — Infiniti.
Остання страждає від усіх тих самих проблем із надійністю, що і її материнська компанія. Зрештою, Infiniti виробляються на тих самих заводах, з використанням однакових деталей та процесів.
В останньому опитуванні надійності від WhatCar, Nissan посів четверте місце серед найменш надійних автомобільних компаній у світі. Це ставить його серед сумнівно надійних брендів: MG, Alfa Romeo та Vauxhall (автомобілі Opel у Великій Британії).
"В Infiniti більше проблем, ніж у конкурентів, особливо з погляду електрики. Простота конструкції та надійність йдуть рука об руку, а Infiniti виробляє складніші автомобілі, ніж інші японські бренди", — пояснив власник Silverstone Auto Spa Андрій Смирнов.
Mitsubishi
У звіті про надійність JD Power за 2025 рік Mitsubishi посіла останнє місце серед японських автовиробників.
"У Mitsubishi є проблеми з застарілими технологіями та дешевими компонентами. Багато аналітиків стверджують, що вони мають проблеми як у плані ходових якостей, так й у довгостроковій надійності", — зазначив фахівець платформи для дослідження автомобілів EpicVIN Алекс Блек.
"Ми бачили безліч повідомлень про проблеми з трансмісією CVT та занепокоєнь щодо якості збірки автомобілів Mitsubishi", – підсумував фахівець German Car Depot Алан Гельфанд.
Експерти рекомендують триматися від трійки цих японських брендів якнайдалі у 2025 році, та розглянути варіанти з більш рейтинговими азійськими автовиробниками: Toyota, Honda, Subaru та Hyundai.
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