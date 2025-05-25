Зачем Nissan Juke 2026 года переделали до неузнаваемости

2026 Nissan Juke Фото: Nissan

Компактный кроссовер Nissan Juke третьего поколения призван продолжить репутацию своих предшественников в плане необычного дизайна и практичности. Его производство начнется уже в 2026 году на заводе Nissan в Великобритании.

Об этом написал Cars Coops.

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Характеристики авто

В отличие от предыдущего автомобиля, следующий Juke будет полностью электрическим и может предлагать на выбор аккумуляторные блоки емкостью 63 кВт-ч и 87 кВт-ч, обеспечивающие запас хода примерно 400-480 км. Стандартный Juke EV, вероятно, будет оснащен передним приводом и одним двигателем мощностью около 120-150 л.с. (90-112 кВт).

Смелый дизайн

Концепт Nissan Hyper Punk. Фото: carscoops.com

Стиль нового Juke готов продолжить традиции авангардного дизайна этого производителя. По крайней мере это стало понятно из теневого тизера, на днях выпущенного Nissan.

Он вдохновлен дикими концепт-карами Hyper Punk, представленными на выставке мобильности в Японии в 2023 году. В этих концепт-карах были геометрические фигуры, похожие на оригами, и футуристические элементы освещения.

Хотя серийный Juke будет смягчен по сравнению с крайностями этого концепта, ключевыми особенности останутся: трехэлементные дневные ходовые огни, угловатая контрастная облицовка и скрытые ручки задних дверей.

Особенности интерьера

Ожидается изысканный салон с улучшенными материалами, грузовым пространством и общим качеством сборки. Juke EV должен получить новейшую информационно-развлекательную систему Nissan. Возможно, увидим эволюцию интерфейса, используемого в Ariya EV, с большим сенсорным экраном, цифровой панелью приборов, проекционным дисплеем и широкими возможностями подключения.

Основа авто

Японский автопроизводитель не подтвердил точную архитектуру, однако инсайдерские сообщения указывают на то, что Juke EV будет использовать платформу CMF-EV, которая лежит в основе Ariya и будущего Leaf третьего поколения.

Платформа CMF-EV позволит Juke разместить больший аккумулятор и силовой агрегат, одновременно улучшая внутреннее пространство и компоновку, помогая решить проблемы предыдущих поколений по тесноте.

Ранее мы писали, зачем Toyota тайно обратилась к Nissan. Также эксперты объяснили, стоит ли покупать подержанный Nissan Juke первого поколения.