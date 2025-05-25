Зачем Nissan Juke 2026 года переделали до неузнаваемости

Новый Nissan Juke 2026 года переделали до неузнаваемости
Компактный кроссовер Nissan Juke третьего поколения призван продолжить репутацию своих предшественников в плане необычного дизайна и практичности. Его производство начнется уже в 2026 году на заводе Nissan в Великобритании.
Об этом написал Cars Coops.
Характеристики авто
В отличие от предыдущего автомобиля, следующий Juke будет полностью электрическим и может предлагать на выбор аккумуляторные блоки емкостью 63 кВт-ч и 87 кВт-ч, обеспечивающие запас хода примерно 400-480 км. Стандартный Juke EV, вероятно, будет оснащен передним приводом и одним двигателем мощностью около 120-150 л.с. (90-112 кВт).
Смелый дизайн
Стиль нового Juke готов продолжить традиции авангардного дизайна этого производителя. По крайней мере это стало понятно из теневого тизера, на днях выпущенного Nissan.
Он вдохновлен дикими концепт-карами Hyper Punk, представленными на выставке мобильности в Японии в 2023 году. В этих концепт-карах были геометрические фигуры, похожие на оригами, и футуристические элементы освещения.
Хотя серийный Juke будет смягчен по сравнению с крайностями этого концепта, ключевыми особенности останутся: трехэлементные дневные ходовые огни, угловатая контрастная облицовка и скрытые ручки задних дверей.
Особенности интерьера
Ожидается изысканный салон с улучшенными материалами, грузовым пространством и общим качеством сборки. Juke EV должен получить новейшую информационно-развлекательную систему Nissan. Возможно, увидим эволюцию интерфейса, используемого в Ariya EV, с большим сенсорным экраном, цифровой панелью приборов, проекционным дисплеем и широкими возможностями подключения.
Основа авто
Японский автопроизводитель не подтвердил точную архитектуру, однако инсайдерские сообщения указывают на то, что Juke EV будет использовать платформу CMF-EV, которая лежит в основе Ariya и будущего Leaf третьего поколения.
Платформа CMF-EV позволит Juke разместить больший аккумулятор и силовой агрегат, одновременно улучшая внутреннее пространство и компоновку, помогая решить проблемы предыдущих поколений по тесноте.
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