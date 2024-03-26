Nissan радикально сменит линейку авто, выпустив 30 новых моделей

Президент Nissan Макото Учида. Фото: Nissan

Nissan представил новую стратегию развития The Arc (Дуга), в рамках которой к 2027 году компания выпустит 30 новых моделей. Из них 16 будут гибридами и электромобилями, а 14 получат традиционные ДВС.

Об этом сообщил CarBuzz.

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Кто получит новинки

К 2027 году планируется обновить около 60% нынешнего модельного ряда автомобилей с ДВС, но появятся и новые модели. В Америке запланировано семь новинок, в Европе — шесть, в Китае — восемь, в Японии — пять, в Индии — три, на Ближнем Востоке — пять.

В Африке запланированы два новых внедорожника и небольшой автомобиль с ДВС, а Океания получит новый пикап и компактный электрический кроссовер.

Фото: Nissan

Дешевые электромобили

Nissan планирует значительно усовершенствовать свои электромобили:

сократить время зарядки на 50%;

увеличить плотность энергии на 50% по сравнению с Nissan Ariya;

снизить стоимость электромобилей следующего поколения на 30% по сравнению с Nissan Ariya.

С этой целью Nissan стремится добиться паритета стоимости между машинами с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрическими транспортными средствами к 2030 году.

Nissan уже предполагает сокращение времени на разработку до 50% и ускорение производства на 20%, отчасти благодаря своим амбициям снизить вариативность деталей отделки на 70%.

Ранее Nissan вошел в ТОП-10 самых продаваемых автомобильных брендов мира. Также сообщалось, что у автомобилей Nissan в США обнаружили опасный дефект.