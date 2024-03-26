Nissan радикально сменит линейку авто, выпустив 30 новых моделей

Nissan выпустит 30 новых моделей авто и значительно удешевит свои электромобили
Nissan представил новую стратегию развития The Arc (Дуга), в рамках которой к 2027 году компания выпустит 30 новых моделей. Из них 16 будут гибридами и электромобилями, а 14 получат традиционные ДВС.
Об этом сообщил CarBuzz.
Кто получит новинки
К 2027 году планируется обновить около 60% нынешнего модельного ряда автомобилей с ДВС, но появятся и новые модели. В Америке запланировано семь новинок, в Европе — шесть, в Китае — восемь, в Японии — пять, в Индии — три, на Ближнем Востоке — пять.
В Африке запланированы два новых внедорожника и небольшой автомобиль с ДВС, а Океания получит новый пикап и компактный электрический кроссовер.
Дешевые электромобили
Nissan планирует значительно усовершенствовать свои электромобили:
- сократить время зарядки на 50%;
- увеличить плотность энергии на 50% по сравнению с Nissan Ariya;
- снизить стоимость электромобилей следующего поколения на 30% по сравнению с Nissan Ariya.
С этой целью Nissan стремится добиться паритета стоимости между машинами с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрическими транспортными средствами к 2030 году.
Nissan уже предполагает сокращение времени на разработку до 50% и ускорение производства на 20%, отчасти благодаря своим амбициям снизить вариативность деталей отделки на 70%.
Ранее Nissan вошел в ТОП-10 самых продаваемых автомобильных брендов мира. Также сообщалось, что у автомобилей Nissan в США обнаружили опасный дефект.
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