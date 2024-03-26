Nissan радикально змінить лінійку авто, випустивши 30 нових моделей

Президент Nissan Макото Учіда. Фото: Nissan

Nissan представив нову стратегію розвитку The Arc (Дуга), в межах якої до 2027 року компанія випустить 30 нових моделей. З них 16 будуть гібридами та електромобілями, а 14 отримають традиційні ДВЗ.

Про це повідомив CarBuzz.

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До 2027 року планується оновити близько 60% нинішнього модельного ряду автомобілів з ДВЗ, але з'являться й абсолютно нові моделі. В Америці заплановано сім новинок, в Європі — шість, в Китаї — вісім, в Японії — п'ять, в Індії — три, на Близькому Сході — п'ять.

В Африці заплановано два нових позашляховики та невеликий автомобіль з ДВЗ, а Океанія отримає новий пікап та компактний електричний кросовер.

Фото: Nissan

Дешевші електромобілі

Nissan планує значно вдосконалити свої електромобілі:

скоротити час зарядки на 50%;

збільшити щільність енергії на 50% порівняно з Nissan Ariya;

знизити вартість електромобілів наступного покоління на 30% порівняно з Nissan Ariya.

З цією метою Nissan прагне досягти паритету вартості між машинами з двигуном внутрішнього згоряння та повністю електричними транспортними засобами до 2030 року.

Nissan вже передбачає скорочення часу на розробку до 50% і прискорення виробництва на 20%, частково завдяки своїм амбіціям зменшити варіативність деталей оздоблення на 70%.

Раніше Nissan увійшов до ТОП-10 найбільш продаваних автомобільних брендів світу. Також повідомлялося, що в автомобілів Nissan в США виявили небезпечний дефект.