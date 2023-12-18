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У автомобілів Nissan в США виявили небезпечний дефект — про що йдеться

18 грудня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Nissan: в США знайшли небезпечний дефект на авто японського виробника
Кілька автомобілів Nissan потрапили під розслідування в США. Фото: autotrader.ca
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Понад 450 тис. автомобілів бренду Nissan потрапили в зону особливої уваги Управління з розслідування дефектів США (ODI). Причина — несправність двигунів.

Про це повідомив MMR.

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ODI розпочало попереднє розслідування на підставі шести повідомлень про несправності. Три з них виявили на Nissan Rogue з 3-циліндровим двигуном, а два — на автомобілях Infiniti, один — на Altima.

Що трапилося

У дефектах підозрюють 1,5 л 3-циліндровий мотор із турбонаддувом та 2 л 4-циліндровий турбодвигун. Обидва агрегати мають змінний ступінь стиснення. Тому існує підозра, що саме з цією системою можуть бути проблеми.

На які моделі встановлювали підозрілі двигуни

  • Nissan Altima 2019-2023 років випуску;
  • Nissan Rogue (X-Trail) 2021-2023;
  • Infiniti QX50 2019-2023;
  • Infiniti QX55 2022-2023.

Реакція Nissan

"Nissan Group прагне забезпечити безпеку наших клієнтів і тісно співпрацює з NHTSA (Національне управління безпеки дорожнього руху) у проведенні цього розслідування", — йдеться у повідомленні виробника.

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