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Стало відомо, які нові авто можна купити зі знижками перед Новим роком в Україні

13 грудня 2023 17:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Які нові авто можна купити з максимальними знижками перед Новим роком в Україні
У грудні ціни на авто часто стають привабливішими, ніж у листопадову "Чорну п'ятницю". Фото: toyota.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Напередодні зимових свят — Різдва та Нового року — в Україні ділова активність знижуються, а з іншого боку, автомобільні дилери намагаються розчистити запаси нерозпроданих машин напередодні наступного сезону. Тому грудень, як правило, стає місяцем найщедрішим на знижки.

Про це написав AUTO.RIA.

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Нові автомобілі, які продають в Україні з найбільшими знижками

  • Haval Jolion — кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 19,5% (-218 060 грн).
  • Porsche Taycan — кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 21,4% (-1 202 160 грн).
  • Land Rover Range Rover Evoque — кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 24,7% (-707 100 грн).
  • Volkswagen Arteon Shooting Brake — кількість пропозицій: 3; найбільша знижка: 5,2% (-100 770 грн).
  • Ford Ranger — кількість пропозицій: 3; найбільша знижка: 9,2% (-196 140 грн).
  • Haval Dargo — кількість пропозицій: 4; Найбільша знижка: 7,9% (-117 770 грн).
  • Volvo XC40 Recharge — кількість пропозицій: 4; найбільша знижка: 9,6% (-220 080 грн)
  • Nissan X-Trail — кількість пропозицій: 4; найбільша знижка: 14,5% (-281 920 грн).
  • Volvo C40 Recharge — кількість пропозицій: 5; найбільша знижка: 8,5% (-220 080 грн).
  • Haval H6 — кількість пропозицій: 6; найбільша знижка: 9,9% (-135 750 грн).
  • Mazda CX-9 — кількість пропозицій: 7; найбільша знижка: 12,1% (-269 260 грн).
  • MG Marvel R — кількість пропозицій: 7; найбільша знижка: 19,7% (-336 580 грн).
  • MG HS — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 9,7% (-92 190 грн).
  • MG 4 — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 11,3% (-112 830 грн).
  • Haval H6 HEV — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 14,3% (-227 420 грн).
  • Jetour X70 — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 16% (-143 880 грн).
  • Toyota Highlander — кількість пропозицій: 11; найбільша знижка: 9,9% (-256 630 грн).
  • Mazda CX-60 — кількість пропозицій: 13; найбільша знижка: 8,3% (-176 030 грн).
  • Toyota Corolla Cross — кількість пропозицій: 16; найбільша знижка: 7,3% (-118 230 грн).
  • Kia Sportage — кількість пропозицій: 61; найбільша знижка: 9,1% (-105 560 грн).

Раніше ми писали, який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів. Також повідомляли, за скільки продають вживані повнопривідні дизельні авто у 2023 році.

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