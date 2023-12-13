Які нові авто можна купити з максимальними знижками перед Новим роком в Україні

У грудні ціни на авто часто стають привабливішими, ніж у листопадову "Чорну п'ятницю". Фото: toyota.com.ua

Напередодні зимових свят — Різдва та Нового року — в Україні ділова активність знижуються, а з іншого боку, автомобільні дилери намагаються розчистити запаси нерозпроданих машин напередодні наступного сезону. Тому грудень, як правило, стає місяцем найщедрішим на знижки.

Про це написав AUTO.RIA.

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Haval Jolion — кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 19,5% (-218 060 грн).

— кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 19,5% (-218 060 грн). Porsche Taycan — кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 21,4% (-1 202 160 грн).

— кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 21,4% (-1 202 160 грн). Land Rover Range Rover Evoque — кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 24,7% (-707 100 грн).

— кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 24,7% (-707 100 грн). Volkswagen Arteon Shooting Brake — кількість пропозицій: 3; найбільша знижка: 5,2% (-100 770 грн).

— кількість пропозицій: 3; найбільша знижка: 5,2% (-100 770 грн). Ford Ranger — кількість пропозицій: 3; найбільша знижка: 9,2% (-196 140 грн).

— кількість пропозицій: 3; найбільша знижка: 9,2% (-196 140 грн). Haval Dargo — кількість пропозицій: 4; Найбільша знижка: 7,9% (-117 770 грн).

— кількість пропозицій: 4; Найбільша знижка: 7,9% (-117 770 грн). Volvo XC40 Recharge — кількість пропозицій: 4; найбільша знижка: 9,6% (-220 080 грн)

— кількість пропозицій: 4; найбільша знижка: 9,6% (-220 080 грн) Nissan X-Trail — кількість пропозицій: 4; найбільша знижка: 14,5% (-281 920 грн).

— кількість пропозицій: 4; найбільша знижка: 14,5% (-281 920 грн). Volvo C40 Recharge — кількість пропозицій: 5; найбільша знижка: 8,5% (-220 080 грн).

— кількість пропозицій: 5; найбільша знижка: 8,5% (-220 080 грн). Haval H6 — кількість пропозицій: 6; найбільша знижка: 9,9% (-135 750 грн).

— кількість пропозицій: 6; найбільша знижка: 9,9% (-135 750 грн). Mazda CX-9 — кількість пропозицій: 7; найбільша знижка: 12,1% (-269 260 грн).

— кількість пропозицій: 7; найбільша знижка: 12,1% (-269 260 грн). MG Marvel R — кількість пропозицій: 7; найбільша знижка: 19,7% (-336 580 грн).

— кількість пропозицій: 7; найбільша знижка: 19,7% (-336 580 грн). MG HS — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 9,7% (-92 190 грн).

— кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 9,7% (-92 190 грн). MG 4 — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 11,3% (-112 830 грн).

— кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 11,3% (-112 830 грн). Haval H6 HEV — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 14,3% (-227 420 грн).

— кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 14,3% (-227 420 грн). Jetour X70 — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 16% (-143 880 грн).

— кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 16% (-143 880 грн). Toyota Highlander — кількість пропозицій: 11; найбільша знижка: 9,9% (-256 630 грн).

— кількість пропозицій: 11; найбільша знижка: 9,9% (-256 630 грн). Mazda CX-60 — кількість пропозицій: 13; найбільша знижка: 8,3% (-176 030 грн).

— кількість пропозицій: 13; найбільша знижка: 8,3% (-176 030 грн). Toyota Corolla Cross — кількість пропозицій: 16; найбільша знижка: 7,3% (-118 230 грн).

— кількість пропозицій: 16; найбільша знижка: 7,3% (-118 230 грн). Kia Sportage — кількість пропозицій: 61; найбільша знижка: 9,1% (-105 560 грн).

Раніше ми писали, який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів. Також повідомляли, за скільки продають вживані повнопривідні дизельні авто у 2023 році.