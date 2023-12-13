Які нові авто можна купити з максимальними знижками перед Новим роком в Україні

Стало відомо, які нові авто можна купити зі знижками перед Новим роком в Україні
13 грудня 2023 17:35
У грудні ціни на авто часто стають привабливішими, ніж у листопадову "Чорну п'ятницю". Фото: toyota.com.ua
Напередодні зимових свят — Різдва та Нового року — в Україні ділова активність знижуються, а з іншого боку, автомобільні дилери намагаються розчистити запаси нерозпроданих машин напередодні наступного сезону. Тому грудень, як правило, стає місяцем найщедрішим на знижки.
Про це написав AUTO.RIA.
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Нові автомобілі, які продають в Україні з найбільшими знижками
- Haval Jolion — кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 19,5% (-218 060 грн).
- Porsche Taycan — кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 21,4% (-1 202 160 грн).
- Land Rover Range Rover Evoque — кількість пропозицій: 2; найбільша знижка: 24,7% (-707 100 грн).
- Volkswagen Arteon Shooting Brake — кількість пропозицій: 3; найбільша знижка: 5,2% (-100 770 грн).
- Ford Ranger — кількість пропозицій: 3; найбільша знижка: 9,2% (-196 140 грн).
- Haval Dargo — кількість пропозицій: 4; Найбільша знижка: 7,9% (-117 770 грн).
- Volvo XC40 Recharge — кількість пропозицій: 4; найбільша знижка: 9,6% (-220 080 грн)
- Nissan X-Trail — кількість пропозицій: 4; найбільша знижка: 14,5% (-281 920 грн).
- Volvo C40 Recharge — кількість пропозицій: 5; найбільша знижка: 8,5% (-220 080 грн).
- Haval H6 — кількість пропозицій: 6; найбільша знижка: 9,9% (-135 750 грн).
- Mazda CX-9 — кількість пропозицій: 7; найбільша знижка: 12,1% (-269 260 грн).
- MG Marvel R — кількість пропозицій: 7; найбільша знижка: 19,7% (-336 580 грн).
- MG HS — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 9,7% (-92 190 грн).
- MG 4 — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 11,3% (-112 830 грн).
- Haval H6 HEV — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 14,3% (-227 420 грн).
- Jetour X70 — кількість пропозицій: 8; найбільша знижка: 16% (-143 880 грн).
- Toyota Highlander — кількість пропозицій: 11; найбільша знижка: 9,9% (-256 630 грн).
- Mazda CX-60 — кількість пропозицій: 13; найбільша знижка: 8,3% (-176 030 грн).
- Toyota Corolla Cross — кількість пропозицій: 16; найбільша знижка: 7,3% (-118 230 грн).
- Kia Sportage — кількість пропозицій: 61; найбільша знижка: 9,1% (-105 560 грн).
Раніше ми писали, який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів. Також повідомляли, за скільки продають вживані повнопривідні дизельні авто у 2023 році.
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