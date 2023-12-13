Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Стало известно, какие новые авто можно купить со скидками перед Новым годом в Украине arrow

Стало известно, какие новые авто можно купить со скидками перед Новым годом в Украине

13 декабря 2023 17:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Какие новые авто можно купить с максимальными скидками перед Новым годом в Украине
В декабре цены на авто часто становятся более привлекательными, чем в ноябрьскую "Черную пятницу". Фото: toyota.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В преддверии зимних праздников — Рождества и Нового года — в Украине деловая активность снижается, а с другой стороны автомобильные дилеры пытаются расчистить запасы нераспроданных машин в преддверии следующего сезона. Поэтому декабрь, как правило, становится самым щедрым месяцем на скидки.

Об этом пишет AUTO.RIA.

Читайте также:

Новые автомобили, которые продают в Украине с самыми большими скидками

  • Haval Jolion — количество предложений: 2; самая большая скидка: 19,5% (-218 060 грн).
  • Porsche Taycan — количество предложений: 2; самая большая скидка: 21,4% (-1 202 160 грн).
  • Land Rover Range Rover Evoque — количество предложений: 2; самая большая скидка: 24,7% (-707 100 грн).
  • Volkswagen Arteon Shooting Brake — количество предложений: 3; самая большая скидка: 5,2% (-100 770 грн).
  • Ford Ranger — количество предложений: 3; самая большая скидка: 9,2% (-196 140 грн).
  • Haval Dargo — количество предложений: 4; Самая большая скидка: 7,9% (-117 770 грн).
  • Volvo XC40 Recharge — количество предложений: 4; самая большая скидка: 9,6% (-220 080 грн)
  • Nissan X-Trail — количество предложений: 4; самая большая скидка: 14,5% (-281 920 грн).
  • Volvo C40 Recharge — количество предложений: 5; самая большая скидка: 8,5% (-220 080 грн).
  • Haval H6 — количество предложений: 6; самая большая скидка: 9,9% (-135 750 грн).
  • Mazda CX-9 — количество предложений: 7; самая большая скидка: 12,1% (-269 260 грн).
  • MG Marvel R — количество предложений: 7; самая большая скидка: 19,7% (-336 580 грн).
  • MG HS — количество предложений: 8; самая большая скидка: 9,7% (-92 190 грн).
  • MG 4 — количество предложений: 8; самая большая скидка: 11,3% (-112 830 грн).
  • Haval H6 HEV — количество предложений: 8; самая большая скидка: 14,3% (-227 420 грн).
  • Jetour X70 — количество предложений: 8; самая большая скидка: 16% (-143 880 грн).
  • Toyota Highlander — количество предложений: 11; самая большая скидка: 9,9% (-256 630 грн).
  • Mazda CX-60 — количество предложений: 13; самая большая скидка: 8,3% (-176 030 грн).
  • Toyota Corolla Cross — количество предложений: 16; самая большая скидка: 7,3% (-118 230 грн).
  • Kia Sportage — количество предложений: 61; самая большая скидка: 9,1% (-105 560 грн).

Ранее мы писали, какой новый гибридный автомобиль можно купить в Украине за 30 тысяч долларов. Также сообщалось, за сколько продают подержанные полноприводные дизельные авто в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме