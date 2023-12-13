Какие новые авто можно купить с максимальными скидками перед Новым годом в Украине

В декабре цены на авто часто становятся более привлекательными, чем в ноябрьскую "Черную пятницу". Фото: toyota.com.ua

В преддверии зимних праздников — Рождества и Нового года — в Украине деловая активность снижается, а с другой стороны автомобильные дилеры пытаются расчистить запасы нераспроданных машин в преддверии следующего сезона. Поэтому декабрь, как правило, становится самым щедрым месяцем на скидки.

Об этом пишет AUTO.RIA.

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Haval Jolion — количество предложений: 2; самая большая скидка: 19,5% (-218 060 грн).

— количество предложений: 2; самая большая скидка: 19,5% (-218 060 грн). Porsche Taycan — количество предложений: 2; самая большая скидка: 21,4% (-1 202 160 грн).

— количество предложений: 2; самая большая скидка: 21,4% (-1 202 160 грн). Land Rover Range Rover Evoque — количество предложений: 2; самая большая скидка: 24,7% (-707 100 грн).

— количество предложений: 2; самая большая скидка: 24,7% (-707 100 грн). Volkswagen Arteon Shooting Brake — количество предложений: 3; самая большая скидка: 5,2% (-100 770 грн).

— количество предложений: 3; самая большая скидка: 5,2% (-100 770 грн). Ford Ranger — количество предложений: 3; самая большая скидка: 9,2% (-196 140 грн).

— количество предложений: 3; самая большая скидка: 9,2% (-196 140 грн). Haval Dargo — количество предложений: 4; Самая большая скидка: 7,9% (-117 770 грн).

— количество предложений: 4; Самая большая скидка: 7,9% (-117 770 грн). Volvo XC40 Recharge — количество предложений: 4; самая большая скидка: 9,6% (-220 080 грн)

— количество предложений: 4; самая большая скидка: 9,6% (-220 080 грн) Nissan X-Trail — количество предложений: 4; самая большая скидка: 14,5% (-281 920 грн).

— количество предложений: 4; самая большая скидка: 14,5% (-281 920 грн). Volvo C40 Recharge — количество предложений: 5; самая большая скидка: 8,5% (-220 080 грн).

— количество предложений: 5; самая большая скидка: 8,5% (-220 080 грн). Haval H6 — количество предложений: 6; самая большая скидка: 9,9% (-135 750 грн).

— количество предложений: 6; самая большая скидка: 9,9% (-135 750 грн). Mazda CX-9 — количество предложений: 7; самая большая скидка: 12,1% (-269 260 грн).

— количество предложений: 7; самая большая скидка: 12,1% (-269 260 грн). MG Marvel R — количество предложений: 7; самая большая скидка: 19,7% (-336 580 грн).

— количество предложений: 7; самая большая скидка: 19,7% (-336 580 грн). MG HS — количество предложений: 8; самая большая скидка: 9,7% (-92 190 грн).

— количество предложений: 8; самая большая скидка: 9,7% (-92 190 грн). MG 4 — количество предложений: 8; самая большая скидка: 11,3% (-112 830 грн).

— количество предложений: 8; самая большая скидка: 11,3% (-112 830 грн). Haval H6 HEV — количество предложений: 8; самая большая скидка: 14,3% (-227 420 грн).

— количество предложений: 8; самая большая скидка: 14,3% (-227 420 грн). Jetour X70 — количество предложений: 8; самая большая скидка: 16% (-143 880 грн).

— количество предложений: 8; самая большая скидка: 16% (-143 880 грн). Toyota Highlander — количество предложений: 11; самая большая скидка: 9,9% (-256 630 грн).

— количество предложений: 11; самая большая скидка: 9,9% (-256 630 грн). Mazda CX-60 — количество предложений: 13; самая большая скидка: 8,3% (-176 030 грн).

— количество предложений: 13; самая большая скидка: 8,3% (-176 030 грн). Toyota Corolla Cross — количество предложений: 16; самая большая скидка: 7,3% (-118 230 грн).

— количество предложений: 16; самая большая скидка: 7,3% (-118 230 грн). Kia Sportage — количество предложений: 61; самая большая скидка: 9,1% (-105 560 грн).

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