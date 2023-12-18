Nissan: в США обнаружили опасный дефект на авто японского производителя

Несколько автомобилей Nissan попали под расследование в США. Фото: autotrader.ca

Более 450 тыс. автомобилей бренда Nissan попали в зону особого внимания Управление по расследованию дефектов США (ODI). Причина — неисправность двигателей.

Об этом сообщил MMR.

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ODI начало предварительное расследование на основании шести сообщений о неисправностях. Три из них обнаружили на Nissan Rogue с 3-цилиндровым двигателем, а два — на автомобилях Infiniti, один — на Altima.

Что случилось

В дефектах подозревается 1,5 л 3-цилиндровый мотор с турбонаддувом и 2 л 4-цилиндровый турбодвигатель. Оба агрегата имеют переменную степень сжатия. Поэтому существует подозрение, что именно с этой системой могут возникнуть проблемы.

На какие модели устанавливали подозрительные двигатели

Nissan Altima 2019-2023 годов выпуска;

Nissan Rogue (X-Trail) 2021-2023;

Infiniti QX50 2019–2023;

Infiniti QX55 2022-2023.

Реакция Nissan

"Nissan Group стремится обеспечить безопасность наших клиентов и тесно сотрудничает с NHTSA (Национальное управление безопасности дорожного движения) в проведении этого расследования", — говорится в сообщении производителя.

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