Nissan: в США обнаружили опасный дефект на авто японского производителя

У автомобилей Nissan в США обнаружили опасный дефект — о чем идет речь
Более 450 тыс. автомобилей бренда Nissan попали в зону особого внимания Управление по расследованию дефектов США (ODI). Причина — неисправность двигателей.
Об этом сообщил MMR.
ODI начало предварительное расследование на основании шести сообщений о неисправностях. Три из них обнаружили на Nissan Rogue с 3-цилиндровым двигателем, а два — на автомобилях Infiniti, один — на Altima.
Что случилось
В дефектах подозревается 1,5 л 3-цилиндровый мотор с турбонаддувом и 2 л 4-цилиндровый турбодвигатель. Оба агрегата имеют переменную степень сжатия. Поэтому существует подозрение, что именно с этой системой могут возникнуть проблемы.
На какие модели устанавливали подозрительные двигатели
- Nissan Altima 2019-2023 годов выпуска;
- Nissan Rogue (X-Trail) 2021-2023;
- Infiniti QX50 2019–2023;
- Infiniti QX55 2022-2023.
Реакция Nissan
"Nissan Group стремится обеспечить безопасность наших клиентов и тесно сотрудничает с NHTSA (Национальное управление безопасности дорожного движения) в проведении этого расследования", — говорится в сообщении производителя.
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