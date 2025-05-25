Навіщо Nissan Juke 2026 року переробили до непізнаваності

2026 Nissan Juke Фото: Nissan

Компактний кросовер Nissan Juke третього покоління має на меті продовжити репутацію своїх попередників щодо незвичайного дизайну та практичності. Його виробництво розпочнеться вже 2026 року на заводі Nissan у Великій Британії.

Про це написав Cars Coops.

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Характеристики авто

На відміну від попереднього автомобіля, наступний Juke буде повністю електричним та може пропонувати на вибір акумуляторні блоки місткістю 63 кВт-год та 87 кВт-год, що забезпечують запас ходу приблизно 400-480 км. Стандартний Juke EV, ймовірно, буде оснащений переднім приводом та одним двигуном потужністю близько 120–150 к.с. (90–112 кВт).

Сміливий дизайн

Концепт Nissan Hyper Punk. Фото: carscoops.com

Стиль нового Juke готовий продовжити традиції авангардного дизайну цього виробника. Принаймні це стало зрозуміло з тіньового тизеру, днями випущеного Nissan.

Він натхненний дикими концепт-карами Hyper Punk, представленими на виставці мобільності в Японії у 2023 році. У цих концепт-карах були геометричні фігури, схожі на оригамі, та футуристичні елементи освітлення.

Хоча серійний Juke буде пом'якшений порівняно з крайнощами цього концепту, ключовими особливості залишаться: триелементні денні ходові вогні, кутасте контрастне облицювання та приховані ручки задніх дверей.

Особливості інтер’єру

Очікується вишуканіший салон з покращеними матеріалами, вантажним простором та загальною якістю збірки. Juke EV має отримати найновішу інформаційно-розважальну систему Nissan. Можливо, побачимо еволюцію інтерфейсу, що використовується в Ariya EV, з великим сенсорним екраном, цифровою панеллю приладів, проєкційним дисплеєм та широкими можливостями підключення.

Основа авто

Японський автовиробник не підтвердив точну архітектуру, проте інсайдерські повідомлення вказують на те, що Juke EV використовуватиме платформу CMF-EV, яка лежить в основі Ariya та майбутнього Leaf третього покоління.

Платформа CMF-EV дозволить Juke розмістити більший акумулятор та силовий агрегат, одночасно покращуючи внутрішній простір та компонування, допомагаючи розвʼязати проблеми попередніх поколінь щодо тісноти.

Раніше ми писали, навіщо Toyota таємно звернулася до Nissan. Також експерти пояснили, чи варто купувати вживаний Nissan Juke першого покоління.