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Головна Авто Скільки коштує заміна батареї в електромобілі

Скільки коштує заміна батареї в електромобілі

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 16:16
Ціна заміни батареї електрокара в Україні у 2025 році
Заміна акумулятора в електрокарі. Фото: findmyelectric.com
Ключові моменти Коли час міняти Що впливає на ціну заміни Деякі ціни на заміну батареї

Головним та найдорожчим елементом електрокара є батарея, яка визначає запас ходу, потужність та загальну ефективність автомобіля. Сучасні акумулятори розраховані на довгі роки безперебійної роботи, але все одно з часом їхня місткість втрачається, заряд тримається все менше, й настає момент, коли необхідна заміна.

Про це написав Global Electric.

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Коли час міняти

Більшість виробників електромобілів пропонують гарантію на акумулятори 8-10 років. Діапазон циклів становить 3000-6500 повних зарядок.

Якщо порахувати, що електромобілі в середньому проїжджають 400-500 км на одному заряді, то батареї має вистачити на 1 500 000 та більше кілометрів.

Звичайно, це стосується нових електромобілів. При виборі вживаного авто до цього елементу електрокара слід поставитися дуже уважно.

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Що впливає на ціну заміни

  • Модель електромобіля. Кожен виробник використовує унікальні технології, що впливають на конструкцію, розташування та ціну батареї..
  • Місткість батареї (кВт-год). Чим цей показник більше, тим дорожча заміна,
  • Тип акумулятора. Існують літій-іонні (Li-ion) та літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї. Перші значно дорожчі у виробництві.
  • Оригінал чи аналог. Оригінальні  батареї дорожчі, але гарантують повну сумісність та якість. Аналоги можуть бути дешевшими, але їх надійність може викликати питання.
  • Гарантія. Заміна батареї за гарантією можлива або безплатно або з мінімальною доплатою. 
  • Вартості робіт. Заміна потребує спеціальних знань механіків та специфічного обладнання, з усіма наслідками для автовласників.

Деякі ціни на заміну батареї

  • Zeekr 001 з акумулятором 100 кВт-год — від 550 000 до 700 000 грн (батарея постачається прямо з заводу і встановлюється в офіційному сервісі).
  • BYD Han EV з батареєю Blade Battery (LFP) 85.4 кВт-год — 350 000 – 450 000 грн.
  • Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 — від 460 000 грн.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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