Ціна заміни батареї електрокара в Україні у 2025 році

Скільки коштує заміна батареї в електромобілі
Головним та найдорожчим елементом електрокара є батарея, яка визначає запас ходу, потужність та загальну ефективність автомобіля. Сучасні акумулятори розраховані на довгі роки безперебійної роботи, але все одно з часом їхня місткість втрачається, заряд тримається все менше, й настає момент, коли необхідна заміна.
Про це написав Global Electric.
Коли час міняти
Більшість виробників електромобілів пропонують гарантію на акумулятори 8-10 років. Діапазон циклів становить 3000-6500 повних зарядок.
Якщо порахувати, що електромобілі в середньому проїжджають 400-500 км на одному заряді, то батареї має вистачити на 1 500 000 та більше кілометрів.
Звичайно, це стосується нових електромобілів. При виборі вживаного авто до цього елементу електрокара слід поставитися дуже уважно.
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Що впливає на ціну заміни
- Модель електромобіля. Кожен виробник використовує унікальні технології, що впливають на конструкцію, розташування та ціну батареї..
- Місткість батареї (кВт-год). Чим цей показник більше, тим дорожча заміна,
- Тип акумулятора. Існують літій-іонні (Li-ion) та літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї. Перші значно дорожчі у виробництві.
- Оригінал чи аналог. Оригінальні батареї дорожчі, але гарантують повну сумісність та якість. Аналоги можуть бути дешевшими, але їх надійність може викликати питання.
- Гарантія. Заміна батареї за гарантією можлива або безплатно або з мінімальною доплатою.
- Вартості робіт. Заміна потребує спеціальних знань механіків та специфічного обладнання, з усіма наслідками для автовласників.
Деякі ціни на заміну батареї
- Zeekr 001 з акумулятором 100 кВт-год — від 550 000 до 700 000 грн (батарея постачається прямо з заводу і встановлюється в офіційному сервісі).
- BYD Han EV з батареєю Blade Battery (LFP) 85.4 кВт-год — 350 000 – 450 000 грн.
- Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 — від 460 000 грн.
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