Ціна заміни батареї електрокара в Україні у 2025 році

Заміна акумулятора в електрокарі. Фото: findmyelectric.com

Головним та найдорожчим елементом електрокара є батарея, яка визначає запас ходу, потужність та загальну ефективність автомобіля. Сучасні акумулятори розраховані на довгі роки безперебійної роботи, але все одно з часом їхня місткість втрачається, заряд тримається все менше, й настає момент, коли необхідна заміна.

Про це написав Global Electric.

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Більшість виробників електромобілів пропонують гарантію на акумулятори 8-10 років. Діапазон циклів становить 3000-6500 повних зарядок.

Якщо порахувати, що електромобілі в середньому проїжджають 400-500 км на одному заряді, то батареї має вистачити на 1 500 000 та більше кілометрів.

Звичайно, це стосується нових електромобілів. При виборі вживаного авто до цього елементу електрокара слід поставитися дуже уважно.

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Що впливає на ціну заміни

Модель електромобіля. Кожен виробник використовує унікальні технології, що впливають на конструкцію, розташування та ціну батареї..

Кожен виробник використовує унікальні технології, що впливають на конструкцію, розташування та ціну батареї.. Місткість батареї (кВт-год). Чим цей показник більше, тим дорожча заміна,

Чим цей показник більше, тим дорожча заміна, Тип акумулятора. Існують літій-іонні (Li-ion) та літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї. Перші значно дорожчі у виробництві.

Існують літій-іонні (Li-ion) та літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї. Перші значно дорожчі у виробництві. Оригінал чи аналог. Оригінальні батареї дорожчі, але гарантують повну сумісність та якість. Аналоги можуть бути дешевшими, але їх надійність може викликати питання.

Оригінальні батареї дорожчі, але гарантують повну сумісність та якість. Аналоги можуть бути дешевшими, але їх надійність може викликати питання. Гарантія. Заміна батареї за гарантією можлива або безплатно або з мінімальною доплатою.

Заміна батареї за гарантією можлива або безплатно або з мінімальною доплатою. Вартості робіт. Заміна потребує спеціальних знань механіків та специфічного обладнання, з усіма наслідками для автовласників.

Деякі ціни на заміну батареї

Zeekr 001 з акумулятором 100 кВт-год — від 550 000 до 700 000 грн (батарея постачається прямо з заводу і встановлюється в офіційному сервісі).

з акумулятором 100 кВт-год — від 550 000 до 700 000 грн (батарея постачається прямо з заводу і встановлюється в офіційному сервісі). BYD Han EV з батареєю Blade Battery (LFP) 85.4 кВт-год — 350 000 – 450 000 грн.

з батареєю Blade Battery (LFP) 85.4 кВт-год — 350 000 – 450 000 грн. Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 — від 460 000 грн.

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