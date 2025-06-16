Де найдешевша домашня зарядка електромобіля

Заряджання електрокара вдома. Фото: freepik.com

Головною перевагою електромобілів називають нижчі порівняно з ДВЗ експлуатаційні витрати, зокрема на паливо. Експерти провели дослідження вартості домашньої зарядки електромобіля у 38 європейських країнах — де вона найдорожча та найдешевша.

Про це повідомив ірландський сайт, який надає послуги з порівняння цін, Switcher.ie.

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Експерти стверджують, що сенс купівлі електромобіля втрачається, якщо немає можливості зарядити його у власному гаражі. Лише тоді їзда стає по-справжньому дешевою.

Вартість повної зарядки електромобіля в Німеччині становить 25,73 євро — найдорожча ціна з усіх європейських країн. Це означає, що проїзд 100 км коштує 7,06 євро. Друге місце посідає Данія — 24,56 євро (пробіг 100 км — 6,74 євро). Замикає п'єдестал Ірландія, де домашня зарядка акумулятора авто до 100% коштує 24,14 євро (100 км — 6,62 євро).

У першу десятку також увійшли Бельгія, Чехія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Франція та Фінляндія. Експерти зазначають, що зазвичай найдорожча зарядка у багатих країнах, де частка електромобілів на ринку досить висока. Хоча з цього правила є й винятки.

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Найдешевша зарядка

Вартість повної зарядки електромобіля в Туреччині становить 4,05 євро, а пробіг 100 км — 1,11 євро. Другою йде Грузія, де зарядка до 100% коштує 4,59 євро (100 км — 1,26 євро). Косово посіло третє місце серед найдешевших країн з 4,87 євро за повну зарядку електрокара (100 км — 1,34 євро).

Домашня зарядка в Україні

На жаль, Switcher.ie не врахував своєму у рейтингу Україну. Вартість зарядки електромобіля вдома в нашій країні залежить від тарифу на електроенергію та типу лічильника:

однозонний лічильник: 4,32 грн/кВт-год;

двозонний лічильник, денний тариф: 4,32 грн/кВт-год;

двозонний лічильник, нічний тариф: 2,16 грн/кВт-год.

Для розрахунку вартості зарядки електромобіля вдома, потрібно помножити місткість батареї (кВт-год) на тариф за електроенергію (грн/кВт-год).

Наприклад, для Nissan Leaf з батареєю 40 кВт-год заряджання вночі до 100% зарядки коштуватиме 86,40 грн (1,81 євро). Це значно менше ніж в Туреччині — першої найдешевшої країни з рейтингу Switcher.ie.

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