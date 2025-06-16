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Главная Авто Где зарядить электромобиль дома дешевле всего — исследование

Где зарядить электромобиль дома дешевле всего — исследование

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 15:24
Где самая дешевая домашняя зарядка электромобиля
Зарядка электрокара дома. Фото: freepik.com
Ключові моменти Самое дорогое электричество Самая дешевая зарядка Домашняя зарядка в Украине

Главным преимуществом электромобилей называют более низкие по сравнению с ДВС эксплуатационные расходы, в частности на топливо. Эксперты провели исследование стоимости домашней зарядки электромобиля в 38 европейских странах — где она самая дорогая и самая дешевая.

Об этом сообщил ирландский сайт, который предоставляет услуги по сравнению цен, Switcher.ie.

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Эксперты утверждают, что смысл покупки электромобиля теряется, если нет возможности зарядить его в собственном гараже. Только тогда езда становится по-настоящему дешевой.

Стоимость полной зарядки электромобиля в Германии составляет 25,73 евро — самая дорогая цена из всех европейских стран. Это означает, что проезд 100 км стоит 7,06 евро. Второе место занимает Дания — 24,56 евро (пробег 100 км — 6,74 евро). Замыкает пьедестал Ирландия, где домашняя зарядка аккумулятора авто до 100% стоит 24,14 евро (100 км — 6,62 евро).

В первую десятку также вошли Бельгия, Чехия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Франция и Финляндия. Эксперты отмечают, что обычно самая дорогая зарядка в богатых странах, где доля электромобилей на рынке достаточно высока. Хотя из этого правила есть и исключения.

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Самая дешевая зарядка

Стоимость полной зарядки электромобиля в Турции составляет 4,05 евро, а пробег 100 км — 1,11 евро. Второй идет Грузия, где зарядка до 100% стоит 4,59 евро (100 км — 1,26 евро). Косово заняло третье место среди самых дешевых стран с 4,87 евро за полную зарядку электрокара (100 км — 1,34 евро).

Домашняя зарядка в Украине

К сожалению, Switcher.ie не учел в своем рейтинге Украину. Стоимость зарядки электромобиля дома в нашей стране зависит от тарифа на электроэнергию и типа счетчика:

  • однозонный счетчик: 4,32 грн/кВт-час;
  • двухзонный счетчик, дневной тариф: 4,32 грн/кВт-ч;
  • двухзонный счетчик, ночной тариф: 2,16 грн/кВт-ч.

Для расчета стоимости зарядки электромобиля дома, нужно умножить емкость батареи (кВт-ч) на тариф за электроэнергию (грн/кВт-ч).

Например, для Nissan Leaf с батареей 40 кВт-ч зарядка ночью до 100% зарядки будет стоить 86,40 грн (1,81 евро). Это значительно меньше чем в Турции — первой самой дешевой страны из рейтинга Switcher.ie.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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