Цена замены батареи электрокара в Украине в 2025 году

Замена аккумулятора в электрокаре. Фото: findmyelectric.com

Главным и наиболее дорогим элементом электрокара является батарея, которая определяет запас хода, мощность и общую эффективность автомобиля. Современные аккумуляторы рассчитаны на долгие годы бесперебойной работы, но все равно со временем их емкость теряется, заряд держится все меньше, и наступает момент, когда необходима замена.

Об этом написал Global Electric.

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Большинство производителей электромобилей предлагают гарантию на аккумуляторы 8-10 лет. Диапазон циклов составляет 3000-6500 полных зарядок.

Если посчитать, что электромобили в среднем проезжают 400-500 км на одном заряде, то батареи должно хватить на 1 500 000 и более километров.

Конечно, это касается новых электромобилей. При выборе подержанного авто к этому элементу электрокара следует отнестись очень внимательно.

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Что влияет на цену замены

Модель электромобиля. Каждый производитель использует уникальные технологии, влияющие на конструкцию, расположение и цену батареи.

Каждый производитель использует уникальные технологии, влияющие на конструкцию, расположение и цену батареи. Емкость батареи (кВт-ч). Чем этот показатель больше, тем дороже замена.

Чем этот показатель больше, тем дороже замена. Тип аккумулятора. Существуют литий-ионные (Li-ion) и литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Первые значительно дороже в производстве.

Существуют литий-ионные (Li-ion) и литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Первые значительно дороже в производстве. Оригинал или аналог. Оригинальные батареи дороже, но гарантируют полную совместимость и качество. Аналоги могут быть дешевле, но их надежность может вызвать вопросы.

Оригинальные батареи дороже, но гарантируют полную совместимость и качество. Аналоги могут быть дешевле, но их надежность может вызвать вопросы. Гарантия. Замена батареи по гарантии возможна или бесплатно или с минимальной доплатой.

Замена батареи по гарантии возможна или бесплатно или с минимальной доплатой. Стоимости работ. Замена требует специальных знаний механиков и специфического оборудования, со всеми вытекающими последствиями для автовладельцев.

Некоторые цены на замену батареи

Zeekr 001 с аккумулятором 100 кВт-ч — от 550 000 до 700 000 грн (батарея поставляется прямо с завода и устанавливается в официальном сервисе).

с аккумулятором 100 кВт-ч — от 550 000 до 700 000 грн (батарея поставляется прямо с завода и устанавливается в официальном сервисе). BYD Han EV с батареей Blade Battery (LFP) 85.4 кВт-ч — 350 000 - 450 000 грн.

с батареей Blade Battery (LFP) 85.4 кВт-ч — 350 000 - 450 000 грн. Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 — от 460 000 грн.

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