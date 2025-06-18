Цена замены батареи электрокара в Украине в 2025 году

Сколько стоит замена батареи в электромобиле
Главным и наиболее дорогим элементом электрокара является батарея, которая определяет запас хода, мощность и общую эффективность автомобиля. Современные аккумуляторы рассчитаны на долгие годы бесперебойной работы, но все равно со временем их емкость теряется, заряд держится все меньше, и наступает момент, когда необходима замена.
Об этом написал Global Electric.
Когда пора менять
Большинство производителей электромобилей предлагают гарантию на аккумуляторы 8-10 лет. Диапазон циклов составляет 3000-6500 полных зарядок.
Если посчитать, что электромобили в среднем проезжают 400-500 км на одном заряде, то батареи должно хватить на 1 500 000 и более километров.
Конечно, это касается новых электромобилей. При выборе подержанного авто к этому элементу электрокара следует отнестись очень внимательно.
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Что влияет на цену замены
- Модель электромобиля. Каждый производитель использует уникальные технологии, влияющие на конструкцию, расположение и цену батареи.
- Емкость батареи (кВт-ч). Чем этот показатель больше, тем дороже замена.
- Тип аккумулятора. Существуют литий-ионные (Li-ion) и литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Первые значительно дороже в производстве.
- Оригинал или аналог. Оригинальные батареи дороже, но гарантируют полную совместимость и качество. Аналоги могут быть дешевле, но их надежность может вызвать вопросы.
- Гарантия. Замена батареи по гарантии возможна или бесплатно или с минимальной доплатой.
- Стоимости работ. Замена требует специальных знаний механиков и специфического оборудования, со всеми вытекающими последствиями для автовладельцев.
Некоторые цены на замену батареи
- Zeekr 001 с аккумулятором 100 кВт-ч — от 550 000 до 700 000 грн (батарея поставляется прямо с завода и устанавливается в официальном сервисе).
- BYD Han EV с батареей Blade Battery (LFP) 85.4 кВт-ч — 350 000 - 450 000 грн.
- Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 — от 460 000 грн.
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