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Главная Авто Сколько стоит замена батареи в электромобиле

Сколько стоит замена батареи в электромобиле

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Дата публикации 18 июня 2025 16:16
Цена замены батареи электрокара в Украине в 2025 году
Замена аккумулятора в электрокаре. Фото: findmyelectric.com
Ключові моменти Когда пора менять Что влияет на цену замены Некоторые цены на замену батареи

Главным и наиболее дорогим элементом электрокара является батарея, которая определяет запас хода, мощность и общую эффективность автомобиля. Современные аккумуляторы рассчитаны на долгие годы бесперебойной работы, но все равно со временем их емкость теряется, заряд держится все меньше, и наступает момент, когда необходима замена.

Об этом написал Global Electric.

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Когда пора менять

Большинство производителей электромобилей предлагают гарантию на аккумуляторы 8-10 лет. Диапазон циклов составляет 3000-6500 полных зарядок.

Если посчитать, что электромобили в среднем проезжают 400-500 км на одном заряде, то батареи должно хватить на 1 500 000 и более километров.

Конечно, это касается новых электромобилей. При выборе подержанного авто к этому элементу электрокара следует отнестись очень внимательно.

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Что влияет на цену замены

  • Модель электромобиля. Каждый производитель использует уникальные технологии, влияющие на конструкцию, расположение и цену батареи.
  • Емкость батареи (кВт-ч). Чем этот показатель больше, тем дороже замена.
  • Тип аккумулятора. Существуют литий-ионные (Li-ion) и литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Первые значительно дороже в производстве.
  • Оригинал или аналог. Оригинальные батареи дороже, но гарантируют полную совместимость и качество. Аналоги могут быть дешевле, но их надежность может вызвать вопросы.
  • Гарантия. Замена батареи по гарантии возможна или бесплатно или с минимальной доплатой.
  • Стоимости работ. Замена требует специальных знаний механиков и специфического оборудования, со всеми вытекающими последствиями для автовладельцев.

Некоторые цены на замену батареи

  • Zeekr 001 с аккумулятором 100 кВт-ч — от 550 000 до 700 000 грн (батарея поставляется прямо с завода и устанавливается в официальном сервисе).
  • BYD Han EV с батареей Blade Battery (LFP) 85.4 кВт-ч — 350 000 - 450 000 грн.
  • Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 — от 460 000 грн.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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