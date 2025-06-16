Почему новые Tesla Model S и X проигрывают конкурентам

2025 Tesla Model S и X. Фото: insideevs.com

Tesla потеряла статус первого новатора легковых электромобилей, а конкуренты с удовольствием переманивают клиентов производителя. Model S испытывает давление от Lucid Air, Porsche Taycan и всего, что производит Mercedes-Benz, Model X на рынке роскошных электрических кроссоверов страдает от Rivian R1S.

Об этом написал InsideEVs.

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Возможно, именно так все и должно быть. По крайней мере гендиректор компании Илон Маск дал понять, что Tesla находится в процессе перехода на искусственный интеллект и робототехнику. Но ей все еще нужно продавать электромобили, ведь именно с этого направления поступала большая часть доходов компании.

В 2020 году Model S смогла преодолеть более 644 км на одном заряде. Прошло пять лет и ее пробег достиг 660 км. Поэтому даже если она получит новый цвет и дополнительную камеру снаружи, это все равно устаревший автомобиль.

Lucid Air может преодолеть более 800 км на одном заряде. Его базовая версия обеспечивает запас хода 676 км и стоит примерно на 15 000 долларов дешевле, чем Model S.

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Потеря скорости

Конкуренты превзошли Tesla не только по запасу хода. Некоторые из самых быстрых зарядных электромобилей на рынке сейчас производятся Lucid, General Motors и Hyundai/Kia. Tesla до сих пор использует архитектуру 400 вольт, тогда как конкуренты перешли на 800 вольт для более быстрой зарядки.

Hyundai Ioniq 5 стоит вдвое дешевле, чем Model S, но может заряжаться от 10 до 80% менее чем за 20 минут, если подключить его к зарядной станции мощностью 350 киловатт.

Lucid Gravity может добавить запас хода до 320 км всего за 11 минут зарядки. Он намного опережает Model X по запасу хода, скорости зарядки и общему технологическому оснащению.

Нынешние Model S и X уже недостаточно современные, чтобы оправдать свою покупку на фоне постоянно обостряющейся конкуренции. Обновления, вероятно, не возродят модельный ряд и не принесут никаких значительных продаж и доходов, в которых отчаянно нуждается Tesla.

Фактически компания отправляет последних поклонников Model S и Model X в объятия конкурентов, которые теперь на поколение или даже два впереди и предлагают лучшую ценность.

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