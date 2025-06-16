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Головна Авто Чому нові Tesla Model S та X сильно відстають від конкурентів

Чому нові Tesla Model S та X сильно відстають від конкурентів

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 17:30
Чому нові Tesla Model S та X програють конкурентам
2025 Tesla Model S та X. Фото: insideevs.com
Ключові моменти Як програє Tesla Втрата швидкості

Tesla втратила статус першого новатора легкових електромобілів, а конкуренти із задоволенням переманюють клієнтів виробника. Model S відчуває тиск від Lucid Air, Porsche Taycan та всього, що виробляє Mercedes-Benz, Model X на ринку розкішних електричних кросоверів потерпає від Rivian R1S.

Про це написав InsideEVs.

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Як програє Tesla

Можливо, саме так все й має бути. Принаймні гендиректор компанії Ілон Маск дав зрозуміти, що Tesla перебуває в процесі переходу на штучний інтелект та робототехніку. Але їй все ще потрібно продавати електромобілі, адже саме з цього напрямку надходила більша частина доходів компанії.

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У 2020 році Model S змогла подолати понад 644 км на одному заряді. Минуло пʼять років і її пробіг досяг 660 км. Тож навіть якщо вона отримає новий колір та додаткову камеру зовні, це все одно застарілий автомобіль.

Lucid Air може подолати понад 800 км на одному заряді. Його базова версія забезпечує запас ходу 676 км та коштує приблизно на 15 000 доларів дешевше, ніж Model S.

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Втрата швидкості

Конкуренти перевершили Tesla не лише за запасом ходу. Деякі з найшвидших зарядних електромобілів на ринку зараз виробляються Lucid, General Motors та Hyundai/Kia. Tesla досі використовує архітектуру 400 вольт, тоді як конкуренти перейшли на 800 вольт для швидшої зарядки.

Hyundai Ioniq 5 коштує вдвічі дешевше, ніж Model S, але може заряджатися від 10 до 80% менш як за 20 хвилин, якщо підключити його до зарядної станції потужністю 350 кіловат.

Lucid Gravity може додати запас ходу до 320 км лише за 11 хвилин зарядки. Він набагато випереджає Model X за запасом ходу, швидкістю заряджання та загальним технологічним оснащенням.

Цьогорічні Model S та X вже недостатньо сучасні, щоб виправдати свою покупку на тлі конкуренції, що постійно загострюється. Оновлення, ймовірно, не відродять модельний ряд та не принесуть жодних значних продажів й доходів, яких відчайдушно потребує Tesla.

Фактично компанія відправляє останніх шанувальників Model S та Model X в обійми конкурентів, які тепер на покоління або навіть два попереду та пропонують кращу цінність.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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