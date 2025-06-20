Renault випустить дешеве авто за ціною 15 000 євро

Новий логотип Dacia. Фото: nalepkovna.sk

Днями дочірня компанія Renault Group Dacia підтвердила розробку електромобіля вартістю менш як 15 000 євро, з урахуванням екологічного бонусу. Невелике міське авто Evader створюється для дестабілізації китайських автогігантів в Європі та вийде наприкінці 2026 року.

Про це написав Lʼautomobiliste.

Реклама

Читайте також:

В пиху BYD

Коли BYD Dolphin Surf тріумфально з'явився у Франції за ціною 19 990 євро без урахування бонусів, Renault не могло дозволити собі задовольнятися слабкими амбіціями. Тому Dacia Evader вироблятиметься в Європі, що означає бажання французької групи відновити виробництво на континенті після років часткового переїзду.

Цей невеликий електромобіль буде базуватися на платформі AmpR Small, успадкованій від проєкту CMF-B EV, який вже використовує Renault. Мета полягає в тому, щоб обмежити витрати на розробку та скоротити терміни виконання робіт. Тому час проєктування становитиме лише 16 місяців.

Evader продаватиметься менш як за 15 000 євро, а ціна без урахування бонусу становитиме близько 18 000 євро, що також є дуже конкурентоспроможним показником на європейському ринку. Але збереження цієї вартості значною мірою залежатиме від підтримки державних субсидій, яким у кількох країнах загрожує переорієнтація або скорочення.

Також читайте:

Найпопулярнішим авто в Європі став невеличкий хетчбек класу "B"

Від цієї несправності двигуна тремтять водії Dacia та Renault

Dacia проти BYD

BYD Dolphin Surf викликав ажіотаж у Франції через початкову ціну та агресивний маркетинг. "Ми готуємо новий етап у доступності електромобілів", — заявив гендиректор Renault Лука де Мео.

Попередня недорога електрична модель Dacia Spring виробляється в Китаї. Ймовірно, вона проведе там свої останні місяці. Evader замінить його, маючи підтверджену європейську легітимність, оновлений дизайн та запас ходу, оголошений як реалістичний та достатній.

Також читайте:

Чи варто купляти вживаний Renault Duster першого покоління



Чому не варто міняти бензинове авто на електромобіль