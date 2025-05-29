Навіщо Renault в нових моделях Dacia використає дешеві китайські деталі

Dacia Spring Фото: largus.fr

Конкуренція Dacia з китайськими брендами в Європі не виключає співпраці. Одна з найдешевших моделей румунського виробника, який належить французькій Renault, використовуватиме деталі субпідрядників з КНР.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Dacia Sandero

Міський автомобіль Dacia Sandero, один зі стовпів бренду, має пережити революцію. Четверте покоління моделі з'явиться орієнтовно у 2027 році, а його лінійка має включати, серед іншого, версію з електроприводом.

Також протягом пʼяти років Dacia розширить свою пропозицію абсолютно новим автомобілем, який збагатить її компактну лінійку, що наразі складається з Duster, Jogger та Bigster.

Dacia Spring

Електричний сітікар був представлений у 2020 році, а через чотири роки з'явився у сильно модернізованому вигляді. Це означає, що його наступник має дебютувати щонайменше у 2027 році.

Сьогодні Dacia Spring має довжину 3701 мм з колісною базою 2423 мм. За даними журналу Autocar, виробник планує встановити на нову модель ціну 18 000 євро, що лише на 1100 євро більше, ніж базова версія чинної вартості Spring у Франції. При тому, що нова модель буде більшою та сучаснішою.

Наступник Dacia Spring не лише проєктується в китайському центрі концерну Renault, але й деякі його компоненти будуть поставлені субпідрядниками з КНР.

Сьогодні Spring виробляється в китайському Шиянь, а її наступника виготовлятимуть в ЄС, щоб позбутися тиску європейських мит на товари з Піднебесної.

Раніше ми писали про найгірші вживані автомобілі, за версією німецького ADAC. Також повідомлялося, скільки водії вимушені платити за нові популярні авто в Україні.