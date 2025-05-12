Ціна популярності: скільки українці платять за нові моделі авто у 2025 році

Duster проти RAV4. Фото: dustercooltravels.com

За даними Інституту досліджень авторинку, протягом квітня 2025 року в Україні придбали 5700 нових легкових автомобілів, що 14,6% більше ніж у березні. Українців найбільше цікавлять кросовери в ціновому діапазоні близько 20 000-40 000 доларів, хоча існує попит й на дорожчі моделі, такі як Volkswagen Touareg та Audi Q8.

Про це написав OBOZ.

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Ціни на ТОП-10 нових автомобілів в Україні

Renault Duster — від 859 000 грн; Toyota RAV4 — від 1 545 000 грн; Hyundai Tucson — 1 088 000 грн; Skoda Kodiaq — від 1 716 000 грн; BYD Song Plus — від 943 000 грн; Volkswagen Touareg — від 2 728 000 грн; Skoda Octavia — від 1 111 000 грн; Volkswagen ID.Unyx — від 988 000 грн; Audi Q8 — від 3 051 000 грн; Suzuki Vitara — від 954 000 грн.

Статистика продажів підтверджує головний тренд вітчизняного авторинку останніх років — українці прагнуть високого кліренсу. Тому в першу десятку найпопулярніших автомобілів потрапили одразу девʼять кросоверів, серед них два електромобілі. Єдиний виняток — седан Skoda Octavia, який традиційно має високий попит в нашій країні.

Ціни на ТОП-5 нових електромобілів в Україні

BYD Song Plus — від 943 000 грн; Volkswagen ID.Unyx — від 988 000 грн; Audi Q4 e-tron — від 1 287 000 грн; Zeekr 001 — від 1 546 000 грн; Zeekr 7X — від 1 394 000 грн.

Найдешевший електромобіль — кросовер BYD Song Plus — на 84 000 грн дорожчий за модель з ДВЗ такого ж типу — Renault Duster. Втім, останній виграє в ціні в усіх нових найпопулярніших машин. Не в останню чергу саме це й гарантує йому успіх в Україні.

Раніше фахівці назвали найдешевші нові гібриди та автомобілі з автоматичною трансмісією в Україні у 2025 році.