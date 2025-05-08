Найдешевше нове авто з автоматичною трансмісією в Україні у 2025 році

Chery Tiggo 2 Pro. Фото: infocar.ua

Нові машини з автоматичною коробкою передач зазвичай коштують дорожче аналогічних моделей з механікою. Але за бюджету від 16 000 до 20 000 доларів в Україні можна знайти немало цікавих варіантів.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Chery Tiggo 2 Pro

Ціна компактного китайського кросовера починається від 672 755 грн. Втім, він не може похвалитися тим, що добре зберігає остаточну вартість на вторинному ринку.

Серед переваг моделі непоганий кліренс висотою майже 18 сантиметрів. Однак автомобіль має лише передній привод, а безступенева трансмісія CVT та 109-сильний атмосферний двигун 1,5i не надто пристосовані для руху під навантаженнями. Але у місті Tiggo 2 Pro почувається цілком непогано.

Інші бюджетні моделі з автоматом

Hyundai i10 — від 696 400 грн; Changan CS 35 Plus — від 699 000 грн; Fiat 500 — від 699 900 грн; Renault Taliant — від 732 800 грн; Chery Tiggo 4 Pro — від 745 000 грн; MG ZS — від 765 000 грн; Jetour X50 — від 780 000 грн; Fiat 500X — від 790 000 грн; MG 5 — від 795 998 грн; Suzuki Swift — від 807 500 грн.

Варто зазначити, що в сегменті до 20 000 доларів автомобілів з класичною автоматичною гідротрансформаторною коробкою передач, немає. Усі моделі дешевше отримали або безступеневий варіатор, або роботизовану трансмісію різного ступеня технічної складності.

Найдешевше нове авто з класичною АКПП коштує сьогодні в Україні від 913 000 грн (близько 22 100 доларів). Це — рідкісний Citroen C3 третього покоління з автоматом EAT6 від Aisin.

Раніше ми писали про найдешевші вживані автомобілі з автоматичною трансмісією в Україні у 2025 році. Також експерти назвали машини, в яких встановлені найненадійніші автоматичні коробки передач.