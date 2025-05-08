Самое дешевое новое авто с автоматической трансмиссией в Украине в 2025 году

Chery Tiggo 2 Pro. Фото: infocar.ua

Новые машины с автоматической коробкой передач обычно стоят дороже аналогичных моделей с механикой. Но при бюджете от 16 000 до 20 000 долларов в Украине можно найти немало интересных вариантов.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Реклама

Читайте также:

Chery Tiggo 2 Pro

Цена компактного китайского кроссовера начинается от 672 755 грн. Впрочем, он не может похвастаться тем, что хорошо сохраняет остаточную стоимость на вторичном рынке.

Среди преимуществ модели неплохой клиренс высотой почти 18 сантиметров. Однако автомобиль имеет только передний привод, а бесступенчатая трансмиссия CVT и 109-сильный атмосферный двигатель 1,5i не слишком приспособлены для движения под нагрузками. Но в городе Tiggo 2 Pro чувствует себя вполне неплохо.

Другие бюджетные модели с автоматом

Hyundai i10 — от 696 400 грн; Changan CS 35 Plus — от 699 000 грн; Fiat 500 — от 699 900 грн; Renault Taliant — от 732 800 грн; Chery Tiggo 4 Pro — от 745 000 грн; MG ZS — от 765 000 грн; Jetour X50 — от 780 000 грн; Fiat 500X — от 790 000 грн; MG 5 — от 795 998 грн; Suzuki Swift — от 807 500 грн.

Стоит отметить, что в сегменте до 20 000 долларов автомобилей с классической автоматической гидротрансформаторной коробкой передач, нет. Все модели дешевле получили либо бесступенчатый вариатор, либо роботизированную трансмиссию разной степени технической сложности.

Самое дешевое новое авто с классической АКПП стоит сегодня в Украине от 913 000 грн (около 22 100 долларов). Это — редкий Citroen C3 третьего поколения с автоматом EAT6 от Aisin.

Ранее мы писали о самых дешевых подержанных автомобилях с автоматической трансмиссией в Украине в 2025 году. Также эксперты назвали машины, в которых установлены самые ненадежные автоматические коробки передач.