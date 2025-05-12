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Сколько водители вынуждены платить за популярные авто в Украине

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Дата публикации 12 мая 2025 17:30
Цена популярности: сколько украинцы платят за новые модели авто в 2025 году
Duster против RAV4. Фото: dustercooltravels.com

По данным Института исследований авторынка, в течение апреля 2025 года в Украине приобрели 5700 новых легковых автомобилей, что на 14,6% больше чем в марте. Украинцев больше всего интересуют кроссоверы в ценовом диапазоне около 20 000-40 000 долларов, хотя существует спрос и на более дорогие модели, такие как Volkswagen Touareg и Audi Q8.

Об этом написал OBOZ.

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Цены на ТОП-10 новых автомобилей в Украине

  1. Renault Duster — от 859 000 грн;
  2. Toyota RAV4 — от 1 545 000 грн;
  3. Hyundai Tucson — 1 088 000 грн;
  4. Skoda Kodiaq — от 1 716 000 грн;
  5. BYD Song Plus — от 943 000 грн;
  6. Volkswagen Touareg — от 2 728 000 грн;
  7. Skoda Octavia — от 1 111 000 грн;
  8. Volkswagen ID.Unyx — от 988 000 грн;
  9. Audi Q8 — от 3 051 000 грн;
  10. Suzuki Vitara — от 954 000 грн.

Статистика продаж подтверждает главный тренд отечественного авторынка последних лет — украинцы стремятся к высокому клиренсу. Поэтому в первую десятку самых популярных автомобилей попали сразу девять кроссоверов, среди них два электромобиля. Единственное исключение — седан Skoda Octavia, который традиционно пользуется высоким спросом в нашей стране.

Цены на ТОП-5 новых электромобилей в Украине

  1. BYD Song Plus — от 943 000 грн;
  2. Volkswagen ID.Unyx — от 988 000 грн;
  3. Audi Q4 e-tron — от 1 287 000 грн;
  4. Zeekr 001 — от 1 546 000 грн;
  5. Zeekr 7X — от 1 394 000 грн.

Самый дешевый электромобиль — кроссовер BYD Song Plus — на 84 000 грн дороже модели с ДВС такого же типа — Renault Duster. Впрочем, последний выигрывает в цене у всех новых популярных машин. Не в последнюю очередь именно это и гарантирует ему успех в Украине.

Ранее специалисты назвали самые дешевые новые гибриды и автомобили с автоматической трансмиссией в Украине в 2025 году.

авто Украина цены автомобиль Volkswagen Renault продажа авто Audi Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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