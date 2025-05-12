Цена популярности: сколько украинцы платят за новые модели авто в 2025 году

Duster против RAV4. Фото: dustercooltravels.com

По данным Института исследований авторынка, в течение апреля 2025 года в Украине приобрели 5700 новых легковых автомобилей, что на 14,6% больше чем в марте. Украинцев больше всего интересуют кроссоверы в ценовом диапазоне около 20 000-40 000 долларов, хотя существует спрос и на более дорогие модели, такие как Volkswagen Touareg и Audi Q8.

Об этом написал OBOZ.

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Цены на ТОП-10 новых автомобилей в Украине

Renault Duster — от 859 000 грн; Toyota RAV4 — от 1 545 000 грн; Hyundai Tucson — 1 088 000 грн; Skoda Kodiaq — от 1 716 000 грн; BYD Song Plus — от 943 000 грн; Volkswagen Touareg — от 2 728 000 грн; Skoda Octavia — от 1 111 000 грн; Volkswagen ID.Unyx — от 988 000 грн; Audi Q8 — от 3 051 000 грн; Suzuki Vitara — от 954 000 грн.

Статистика продаж подтверждает главный тренд отечественного авторынка последних лет — украинцы стремятся к высокому клиренсу. Поэтому в первую десятку самых популярных автомобилей попали сразу девять кроссоверов, среди них два электромобиля. Единственное исключение — седан Skoda Octavia, который традиционно пользуется высоким спросом в нашей стране.

Цены на ТОП-5 новых электромобилей в Украине

BYD Song Plus — от 943 000 грн; Volkswagen ID.Unyx — от 988 000 грн; Audi Q4 e-tron — от 1 287 000 грн; Zeekr 001 — от 1 546 000 грн; Zeekr 7X — от 1 394 000 грн.

Самый дешевый электромобиль — кроссовер BYD Song Plus — на 84 000 грн дороже модели с ДВС такого же типа — Renault Duster. Впрочем, последний выигрывает в цене у всех новых популярных машин. Не в последнюю очередь именно это и гарантирует ему успех в Украине.

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