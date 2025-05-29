Зачем Renault в новых моделях Dacia использует дешевые китайские детали

Dacia Spring Фото: largus.fr

Конкуренция Dacia с китайскими брендами в Европе не исключает сотрудничества. Одна из самых дешевых моделей румынского производителя, который принадлежит французской Renault, будет использовать детали субподрядчиков из КНР.

Об этом написал Auto Swiat.

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Dacia Sandero

Городской автомобиль Dacia Sandero, один из столпов бренда, должен пережить революцию. Четвертое поколение модели появится ориентировочно в 2027 году, а его линейка должна включать, среди прочего, версию с электроприводом.

Также в течение пяти лет Dacia расширит свое предложение совершенно новым автомобилем, который обогатит ее компактную линейку, состоящую сейчас из Duster, Jogger и Bigster.

Dacia Spring

Электрический ситикар был представлен в 2020 году, а через четыре года появился в сильно модернизированном виде. Это означает, что его преемник должен дебютировать как минимум в 2027 году.

Сегодня Dacia Spring имеет длину 3701 мм с колесной базой 2423 мм. По данным журнала Autocar, производитель планирует установить на новую модель цену 18 000 евро, что всего на 1100 евро больше, чем базовая версия действующей стоимости Spring во Франции. При том, что новая модель будет больше и современнее.

Преемник Dacia Spring не только проектируется в китайском центре концерна Renault, но и некоторые его компоненты будут поставлены субподрядчиками из КНР.

Сегодня Spring производится в китайском Шиянь, а ее преемника будут производить в ЕС, чтобы избавиться от давления европейских пошлин на товары из Поднебесной.

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