Renault выпустит дешевое авто по цене 15 000 евро

Новый логотип Dacia. Фото: nalepkovna.sk

На днях дочерняя компания Renault Group Dacia подтвердила разработку электромобиля стоимостью менее 15 000 евро, с учетом экологического бонуса. Небольшое городское авто Evader создается для дестабилизации китайских автогигантов в Европе и выйдет в конце 2026 года.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

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Когда BYD Dolphin Surf триумфально появился во Франции по цене 19 990 евро без учета бонусов, Renault не могло позволить себе довольствоваться слабыми амбициями. Поэтому Dacia Evader будет производиться в Европе, что означает желание французской группы возобновить производство на континенте после лет частичного переезда.

Этот небольшой электромобиль будет базироваться на платформе AmpR Small, унаследованной от проекта CMF-B EV, который уже использует Renault. Цель состоит в том, чтобы ограничить затраты на разработку и сократить сроки выполнения работ. Поэтому время проектирования составит всего 16 месяцев.

Evader будет продаваться менее чем за 15 000 евро, а цена без учета бонуса составит около 18 000 евро, что также является очень конкурентоспособным показателем на европейском рынке. Но сохранение этой стоимости в значительной степени будет зависеть от поддержки государственных субсидий, которым в нескольких странах грозит переориентация или сокращение.

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Dacia против BYD

BYD Dolphin Surf вызвал ажиотаж во Франции из-за начальной цены и агрессивного маркетинга. "Мы готовим новый этап в доступности электромобилей", — заявил гендиректор Renault Лука де Мео.

Предыдущая недорогая электрическая модель Dacia Spring производится в Китае. Вероятно, она проведет там свои последние месяцы. Evader заменит его, имея подтвержденную европейскую легитимность, обновленный дизайн и запас хода, объявленный как реалистичный и достаточный.

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