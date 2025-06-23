ТОП-5 электромобилей по цене до 20 000 долларов

Лучшие бюджетные электромобили по цене до 20 000 долларов
В Украине можно найти новые электромобили по цене менее 20 000 долларов, которые предлагают запас хода более 400 км, имеют стильный дизайн и комфортный салон. Прежде всего речь идет или об известных китайских моделях или об электрокарах мировых брендов, которые произведены в коллаборации с заводами в КНР, что положительно влияет на их доступность.
Об этом написал Global Electric.
BYD Seagull
Хороший вариант для коротких поездок и городской эксплуатации. Компактные габариты и небольшой вес позволяют экономить энергию и устраняют трудности с парковкой в ограниченном городском пространстве.
- запас хода в зависимости от модели: 305-405 км;
- мощность двигателя: 55/75 кВт;
- время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
- тип батареи: литий-железо-фосфатная;
- средняя цена: 15 000 долларов.
BYD Dolphin
Автомобиль немного дороже предыдущего, но мощнее. Dolphin имеет продуманную эргономику просторного салона, большой сенсорный экран и современные системы безопасности. Подходит для семейных поездок.
- запас хода в зависимости от модели: 302-420 км;
- мощность двигателя: 70/130 кВт;
- время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
- тип батареи: литий-железо-фосфатная;
- средняя цена: 17 000 долларов.
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Honda e:Ns1
Honda производит этот автомобиль в Китае вместе с корпорацией GAC. Кроссовер нового поколения предлагает современный дизайн, просторный салон, высокую посадку, мощный электродвигатель и передовые технологии.
- запас хода в зависимости от модели: до 510 км;
- мощность двигателя: 134/150 кВт;
- время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
- тип батареи: тройная литиевая;
- средняя цена: 16 000 долларов.
Honda e:Np1
Более дорогая версия e:Ns1, которая предлагает улучшенные характеристики и современные технологии. Авто оснащено современной мультимедийной системой Honda CONNECT 3.0 и расширенным набором систем безопасности, в частности адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и круговым обзором 360°.
- запас хода в зависимости от модели: до 510 км;
- мощность двигателя: 134/150 кВт;
- время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
- тип батареи: тройная литиевая;
- средняя цена: 18 500 долларов.
Volkswagen ID.3
Классический хэтчбек производится в Китае для экспорта. Это европейский электромобиль с высоким качеством сборки и современным программным обеспечением по китайской цене.
- запас хода: до 450 км;
- мощность двигателя: 125 кВт;
- время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
- тип батареи: тройная литиевая;
- средняя цена: 19 900 долларов.
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