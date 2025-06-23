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Главная Авто Лучшие бюджетные электромобили по цене до 20 000 долларов

Лучшие бюджетные электромобили по цене до 20 000 долларов

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 17:13
ТОП-5 электромобилей по цене до 20 000 долларов
Электромобиль. Фото: freepik.com
Ключові моменти BYD Seagull BYD Dolphin Honda e:Ns1 Honda e:Np1 Volkswagen ID.3

В Украине можно найти новые электромобили по цене менее 20 000 долларов, которые предлагают запас хода более 400 км, имеют стильный дизайн и комфортный салон. Прежде всего речь идет или об известных китайских моделях или об электрокарах мировых брендов, которые произведены в коллаборации с заводами в КНР, что положительно влияет на их доступность.

Об этом написал Global Electric.

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BYD Seagull

BYD Seagull
Фото: byd.com

Хороший вариант для коротких поездок и городской эксплуатации. Компактные габариты и небольшой вес позволяют экономить энергию и устраняют трудности с парковкой в ограниченном городском пространстве.

  • запас хода в зависимости от модели: 305-405 км;
  • мощность двигателя: 55/75 кВт;
  • время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
  • тип батареи: литий-железо-фосфатная;
  • средняя цена: 15 000 долларов.

BYD Dolphin

BYD Dolphin
Фото: energy-hub.com.ua

Автомобиль немного дороже предыдущего, но мощнее. Dolphin имеет продуманную эргономику просторного салона, большой сенсорный экран и современные системы безопасности. Подходит для семейных поездок.

  • запас хода в зависимости от модели: 302-420 км;
  • мощность двигателя: 70/130 кВт;
  • время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
  • тип батареи: литий-железо-фосфатная;
  • средняя цена: 17 000 долларов.

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Honda e:Ns1

Honda e:Ns1
Фото: plc.ua

Honda производит этот автомобиль в Китае вместе с корпорацией GAC. Кроссовер нового поколения предлагает современный дизайн, просторный салон, высокую посадку, мощный электродвигатель и передовые технологии.

  • запас хода в зависимости от модели: до 510 км;
  • мощность двигателя: 134/150 кВт;
  • время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
  • тип батареи: тройная литиевая;
  • средняя цена: 16 000 долларов.

Honda e:Np1

Honda e:Np1
Фото: electro-mobility.com.ua

Более дорогая версия e:Ns1, которая предлагает улучшенные характеристики и современные технологии. Авто оснащено современной мультимедийной системой Honda CONNECT 3.0 и расширенным набором систем безопасности, в частности адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и круговым обзором 360°.

  • запас хода в зависимости от модели: до 510 км;
  • мощность двигателя: 134/150 кВт;
  • время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
  • тип батареи: тройная литиевая;
  • средняя цена: 18 500 долларов.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3
Фото: infocar.ua

Классический хэтчбек производится в Китае для экспорта. Это европейский электромобиль с высоким качеством сборки и современным программным обеспечением по китайской цене.

  • запас хода: до 450 км;
  • мощность двигателя: 125 кВт;
  • время зарядки: 30 минут (DC) до 80%;
  • тип батареи: тройная литиевая;
  • средняя цена: 19 900 долларов.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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