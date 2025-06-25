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Главная Авто Почему стоимость зарядки электрокара превысила цену бензина

Почему стоимость зарядки электрокара превысила цену бензина

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 15:22
Стоимость зарядки электромобиля уже превысила цену бензина
ЭЗС в Германии. Фото: carwashpro.com
Ключові моменти Причины высоких тарифов Возвращение к ДВС

По данным Lichtblick, сегодня в Германии средняя цена зарядки электромобиля на 100 км пробега составляет 10,45 евро на обычных станциях и 12,06 евро на скоростных. При этом стоимость шести литров бензина, которого хватает на то же расстояние, составляет около 10 евро.

Об этом сообщил Enkorr.

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В компании Lichtblick уже называют ценовой дисбаланс между ископаемой и зеленой энергией в Германии серьезным ударом по переходу к экологическому транспорту.

Основная причина высоких тарифов на зарядку электромобилей заключается в недостатке конкуренции. Ведь большинство ЭЗС принадлежат местным энергетическим компаниям, связанным с сетевыми операторами.

Парадокс, но в стране наблюдается избыточная зарядная инфраструктура — более 154 000 точек общей мощностью 5,5 ГВт. При этом каждая обычная станция обслуживает в среднем лишь 0,8 авто в день.

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Возвращение к ДВС

По результатам международного опроса McKinsey Mobility Consumer Pulse среди 37 000 водителей, более 46% американских владельцев электромобилей заявили, что они склоняются к покупке автомобиля с ДВС при следующей смене транспортного средства. В Австралии более 49% водителей электрокаров уверенно заявили, что вернутся к бензиновым авто.

Хотя общая ситуация в мире все же в пользу электромобилей, ведь только 29% владельцев электротранспорта сказали, что перейдут на бензин. Например, в Японии таких только 13%, а Европе по разным странам — 15-25%.

Более 30% респондентов во всем мире заявили, что зарядной инфраструктуры недостаточно, общая стоимость электромобиля высокая, а преодолевать на них большие расстояния слишком сложно.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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